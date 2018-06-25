Бессердечная мать оставила своего 2-месячного ребенка одного прямо на кладбище

Это случилось 28-го мая, когда люди, живущие рядом с кладбищем, услышали плач ребенка. Обеспокоенные соседи обнаружили там 2-месячного мальчика, лежащего между двух могил.

Заботливые люди немедленно подобрали бедного ребенка и отвезли его в больницу. Врачи заявили, что малыш провел несколько часов на кладбище, плача в отчаянии.

Вскоре после этого Глория Перес, бабушка мальчика, обратилась в правоохранительные органы и выдала мать брошенного ребенка. Это была ее дочь — Лара Сентильяс. Позже полиция арестовала женщину за то, что она бросила своего ребенка прямо на кладбище.

Выдвинуты обвинения в связи с нарушением Республиканского закона № 7610, или Закона о недопущении жестокого обращения с детьми. Мы сотрудничаем с Департаментом социального обеспечения, чтобы подать иск против женщины.