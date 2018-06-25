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  • Бессердечная мать оставила своего 2-месячного ребенка одного прямо на кладбище

Бессердечная мать оставила своего 2-месячного ребенка одного прямо на кладбище

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

2-месячный мальчик был найден между двумя могилами на кладбище на Филиппинах. Полиция арестовала мать бедного малыша и обвинила ее в пренебрежении родительскими обязанностями, пишет Fabiosa.

Это случилось 28-го мая, когда люди, живущие рядом с кладбищем, услышали плач ребенка. Обеспокоенные соседи обнаружили там 2-месячного мальчика, лежащего между двух могил.

Заботливые люди немедленно подобрали бедного ребенка и отвезли его в больницу. Врачи заявили, что малыш провел несколько часов на кладбище, плача в отчаянии.

Вскоре после этого Глория Перес, бабушка мальчика, обратилась в правоохранительные органы и выдала мать брошенного ребенка. Это была ее дочь — Лара Сентильяс. Позже полиция арестовала женщину за то, что она бросила своего ребенка прямо на кладбище. 

Выдвинуты обвинения в связи с нарушением Республиканского закона № 7610, или Закона о недопущении жестокого обращения с детьми. Мы сотрудничаем с Департаментом социального обеспечения, чтобы подать иск против женщины.

Сейчас малыш пребывает в больнице в целости и сохранности. Тот факт, что малыш лежал один и плакал на протяжении нескольких часов, усугубляется тем, что тот район полон бродячих собак, поведение которых непредсказуемо.

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