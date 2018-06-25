Названа предшествующая раку болезнь

Онкологи проанализировали данные о почти 49 тысячах пациентов за период с 1993 по 2013 год. Выяснилось, что у людей, страдающих диабетом второго типа, в 2,3 раза повышается риск обнаружения рака поджелудочной железы. При этом большей опасности были подвержены пациенты с диабетом на ранних стадиях.