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Названа предшествующая раку болезнь

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ФОТО: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

Ученым из США в ходе масштабах опытов удалось выяснить, что сахарный диабет второго типа может свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы. Выводы исследователей опубликованы в журнале Национального института онкологии США – JNCI, пишет Сегодня.

Онкологи проанализировали данные о почти 49 тысячах пациентов за период с 1993 по 2013 год. Выяснилось, что у людей, страдающих диабетом второго типа, в 2,3 раза повышается риск обнаружения рака поджелудочной железы. При этом большей опасности были подвержены пациенты с диабетом на ранних стадиях.

"Полученные нами данные подтверждают гипотезу о том, что недавно начавшийся диабет — это проявление рака поджелудочной железы, а долгосрочный диабет является фактором риска злокачественной опухоли", – сказано в исследовании.

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