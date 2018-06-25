Ким Кардашян больше не будет делать селфи – звезда назвала причину

В интервью в программе KTLA 5 Morning News звезда рассказала, что устала постоянно делать и публиковать фото: "Мне они (селфи- ред.) не очень нравятся. Я будто двигаюсь дальше теперь. Жизнь не заключается в том, что сидеть и делать селфи. Я тратила слишком много времени на это. Я просто хотела бы жить в реальном мире. Я не против фото, но теперь я не пользуюсь камерой на телефоне так часто, как раньше".