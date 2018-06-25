Ким Кардашян больше не будет делать селфи – звезда назвала причину

Instagram-аккаунт 37-летней телезвезды и светской львицы Ким Кардашян насчитывает 113 миллионов подписчиков. Ким как критикуют, так и восхваляют в комментариях, пишет Сегодня.
В соцсети звезда часто публиковала как и провокационные селфи, так и снимки с ее детьми и сестрами.
В интервью в программе KTLA 5 Morning News звезда рассказала, что устала постоянно делать и публиковать фото: "Мне они (селфи- ред.) не очень нравятся. Я будто двигаюсь дальше теперь. Жизнь не заключается в том, что сидеть и делать селфи. Я тратила слишком много времени на это. Я просто хотела бы жить в реальном мире. Я не против фото, но теперь я не пользуюсь камерой на телефоне так часто, как раньше".
Напомним, спустя два года после ее ограбления Ким Кардашян вернулась в Париж. Для своего нового появления в Париже ким выбрала бирюзовый жакет Louis Vuitton c большими накладными карманами, а также шорты и босоножки на каблуках.