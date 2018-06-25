Как сходить в туалет в свадебном платье? Есть идея — есть IKEA!

Невеста по имени Тина объяснила девушкам, которые готовятся к свадьбе, что они могут спокойно выбирать пышное платье и у них не будет никаких проблем. А ведь такая проблема действительно существует — по запросу, вынесенному в заголовок, Google выдает более 90 тыс. результатов...

Так вот лайфхак! Невест выручит знаменитая синяя сумка из магазина IKEA. Затрат эта идея особо не требует, да и времени на неё уйдёт всего пару минут. Итак, вам нужно просто взять ножницы и вырезать дырку на дне сумки.

«Я не хотела, чтобы кто-то стоял у меня над душой, когда я сижу в туалете. Это уже слишком. А если бы у меня в день свадьбы началась менструация — об этом я даже думать не хочу», - объяснила девушка.

Тина предупреждает, что вырез должен быть под ваши бёдра, но лучше всего сначала сделать небольшой круг, а потом в случае чего сделать его пошире. Когда всё будет готово, вставайте в середину сумки двумя ногами, хватайтесь за ручки и тяните её вверх. При этом подол платья должен оставаться внутри сумки.

«Мой свадебный помощник обошёлся в 0,8 евро, и я сделала его за день до свадьбы. Это заняло всего три минуты. Сумка существенно облегчила мне жизнь в день свадьбы, хотя она стоит копейки», - говорит Тина.

ФОТО: facebook