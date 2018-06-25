Пн, 25.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Я любимая
  • Как сходить в туалет в свадебном платье? Есть идея — есть IKEA!

Как сходить в туалет в свадебном платье? Есть идея — есть IKEA!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: facebook

Одна невеста нашла гениальный способ сходить в туалет в пышном свадебном платье без помощи подружек, пишет Лайф.

Невеста по имени Тина объяснила девушкам, которые готовятся к свадьбе, что они могут спокойно выбирать пышное платье и у них не будет никаких проблем. А ведь такая проблема действительно существует — по запросу, вынесенному в заголовок, Google выдает более 90 тыс. результатов...

Так вот лайфхак! Невест выручит знаменитая синяя сумка из магазина IKEA. Затрат эта идея особо не требует, да и времени на неё уйдёт всего пару минут. Итак, вам нужно просто взять ножницы и вырезать дырку на дне сумки.

«Я не хотела, чтобы кто-то стоял у меня над душой, когда я сижу в туалете. Это уже слишком. А если бы у меня в день свадьбы началась менструация — об этом я даже думать не хочу», - объяснила девушка. 

Тина предупреждает, что вырез должен быть под ваши бёдра, но лучше всего сначала сделать небольшой круг, а потом в случае чего сделать его пошире. Когда всё будет готово, вставайте в середину сумки двумя ногами, хватайтесь за ручки и тяните её вверх. При этом подол платья должен оставаться внутри сумки.

«Мой свадебный помощник обошёлся в 0,8 евро, и я сделала его за день до свадьбы. Это заняло всего три минуты. Сумка существенно облегчила мне жизнь в день свадьбы, хотя она стоит копейки», - говорит Тина. 

ФОТО: facebook

Этот лайфхак стал набирать популярность в Сети. Многие пользователи отметили гениальность идеи Тины, а парни предпочли лучше не знать, "как у девушек всё это происходит".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ