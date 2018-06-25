Пн, 25.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Засыпать сразу после оргазма невероятно полезно

Засыпать сразу после оргазма невероятно полезно

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

секс. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Сон после оргазма приносит организму и здоровью гораздо больше пользы, чем просто сон, установили австралийские ученые из Университета Кливленда.

Сон после оргазма – самый здоровый и крепкий, заявили исследователи. По их словам, вещество пролактин, выработка которого серьезно активизируется в момент сексуального удовольствия, способствует снижению уровня гормонов стресса, что делает ночной отдых гораздо более продуктивным. При этом человек расслабляется и восстанавливает силы за время ночного сна с большей интенсивностью, пишет Medikforum.

Исследование с участием добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет показало: более 64% респондентов засыпают быстрее и крепче спят, если испытывают оргазм непосредственно перед сном.

Кстати, проводившиеся до этого исследования демонстрировали: женщины с хорошим обонянием более чувствительны в постели и получают больше оргазмов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ