Засыпать сразу после оргазма невероятно полезно

Сон после оргазма – самый здоровый и крепкий, заявили исследователи. По их словам, вещество пролактин, выработка которого серьезно активизируется в момент сексуального удовольствия, способствует снижению уровня гормонов стресса, что делает ночной отдых гораздо более продуктивным. При этом человек расслабляется и восстанавливает силы за время ночного сна с большей интенсивностью, пишет Medikforum.

Исследование с участием добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет показало: более 64% респондентов засыпают быстрее и крепче спят, если испытывают оргазм непосредственно перед сном.