Пн, 25.06.2018
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  • Без криков и суеты: на этих кадрах убийца и насильник спокойно уводит кроху, пока родители гуляют на свадьбе

Без криков и суеты: на этих кадрах убийца и насильник спокойно уводит кроху, пока родители гуляют на свадьбе

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ФОТО: Скриншот с видео

Тело шестилетней жительницы Индии нашли всего в 500 метрах от места проведения торжества.

На камеру видеонаблюдения в индийском городе Гвалиор попал ужасающий момент, как педофил уводит шестилетнюю девочку, пока её родители веселятся на свадьбе. Как только они доберутся до лесистой местности, мужчина изнасилует ребенка и убьёт. По данным полиции, тело было найдено изуродованным, после того как его забили большим камнем, сообщает Daily Mail.

Девочка идет бок о бок со своим убийцей, и когда решает все-таки убежать, то мужчина, по всей видимости, говорит ей что-то такое, что заставляет ее вернуться. После того как было совершено ужасное убийство, камера сняла, как мужчина спокойно возвращается из леса, но уже один.

Когда родители заметили, что девочка пропала, то они сразу же подняли тревогу. Через несколько часов поисков тело ребёнка было найдено всего в 500 метрах от места проведения торжества. Полиция арестовала подозреваемого, основываясь на записи с камер. Им оказался один из официантов, которого наняли молодожёны.

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