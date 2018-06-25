Без криков и суеты: на этих кадрах убийца и насильник спокойно уводит кроху, пока родители гуляют на свадьбе

На камеру видеонаблюдения в индийском городе Гвалиор попал ужасающий момент, как педофил уводит шестилетнюю девочку, пока её родители веселятся на свадьбе. Как только они доберутся до лесистой местности, мужчина изнасилует ребенка и убьёт. По данным полиции, тело было найдено изуродованным, после того как его забили большим камнем, сообщает Daily Mail.

Девочка идет бок о бок со своим убийцей, и когда решает все-таки убежать, то мужчина, по всей видимости, говорит ей что-то такое, что заставляет ее вернуться. После того как было совершено ужасное убийство, камера сняла, как мужчина спокойно возвращается из леса, но уже один.