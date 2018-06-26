Британка подала в суд на агентство знакомств. Причина – абсурдная!

Женщина подала в суд на службу знакомств, которая обещала подыскать ей богатого мужа и отца троим ее детям. Она утверждает, что заплатила сумму, равную миллиону рублей, но не встретила идеального мужчину. Судья ответил ей песней Can’t Buy Me Love группы The Beatles.
Тереза Бруки живет в Белгравии — районе в самом центре Лондона по соседству с Букингемским дворцом, где традиционно обитают миллионеры. В 2014 году она задумалась о том, чтобы подыскать себе богатого мужа, а своим троим детям — любящего отца. Осуществить план Тереза рассчитывала с помощью компании Seventy Thirty, пишет Medialeaks со ссылкой на The Daily Mail.
Эта служба знакомств взяла с женщины 12 600 фунтов (около 1 миллиона 50 тысяч рублей) за включение в привилегированный клуб знакомств. Терезе обещали, что там она запросто встретит какого-нибудь бизнесмена или руководителя хедж-фонда, который мечтает о семье и детях. Но спустя несколько лет Бруки обнаружила, что ни один из предложенных вариантов не соответствует ее идеалу.
47-летняя женщина обратилась в Высокий суд Лондона, обвинив Seventy Thirty в мошенничестве. Она заявила, что обещанные «холостяки, о которых она мечтала», не материализовались, и это причинило ей серьезные страдания. Тереза обвинила службу знакомств в спекуляциях на ожиданиях женщин, которые в силу своего возраста являются уязвимыми.
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Тереза Бруки утверждает, что в то время, как она заплатила тысячи фунтов, чтобы войти в клуб, мужчины попадали в него, не заплатив ни пенни. Она подозревает, что эти холостяки на самом деле были не особо заинтересованы в серьезных знакомствах. Да и богачами тоже вряд ли являлись. Особенное возмущение у женщины вызвал тот факт, что ее отправили делать профессиональные фотографии для профиля, в то время как фото мужчин, которых ей предлагали в качестве потенциальных мужей, были низкого качества.
Основательница службы знакомств Сьюзи Амброуз отвергает все обвинения в свой адрес. Она утверждает, что подобрала для Терезы шесть вариантов: это были холостые мужчины, серьезно настроенные, обеспеченные и хорошо относящиеся к детям. И не вина Seventy Thirty, что из этих знакомств ничего не вышло. Теперь Амброуз обвиняет бывшую клиентку в попытках разрушить бизнес.
Судья Джулиан Ноулз выслушал стороны и пообещал вынести свой вердикт позднее. Но перед тем как закрыть заседание, он спел участникам слушаний песню The Beatles о том, что любовь нельзя купить за деньги.