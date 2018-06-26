Британка подала в суд на агентство знакомств. Причина – абсурдная!

Тереза Бруки живет в Белгравии — районе в самом центре Лондона по соседству с Букингемским дворцом, где традиционно обитают миллионеры. В 2014 году она задумалась о том, чтобы подыскать себе богатого мужа, а своим троим детям — любящего отца. Осуществить план Тереза рассчитывала с помощью компании Seventy Thirty, пишет Medialeaks со ссылкой на The Daily Mail.

Эта служба знакомств взяла с женщины 12 600 фунтов (около 1 миллиона 50 тысяч рублей) за включение в привилегированный клуб знакомств. Терезе обещали, что там она запросто встретит какого-нибудь бизнесмена или руководителя хедж-фонда, который мечтает о семье и детях. Но спустя несколько лет Бруки обнаружила, что ни один из предложенных вариантов не соответствует ее идеалу.

47-летняя женщина обратилась в Высокий суд Лондона, обвинив Seventy Thirty в мошенничестве. Она заявила, что обещанные «холостяки, о которых она мечтала», не материализовались, и это причинило ей серьезные страдания. Тереза обвинила службу знакомств в спекуляциях на ожиданиях женщин, которые в силу своего возраста являются уязвимыми.

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Тереза Бруки утверждает, что в то время, как она заплатила тысячи фунтов, чтобы войти в клуб, мужчины попадали в него, не заплатив ни пенни. Она подозревает, что эти холостяки на самом деле были не особо заинтересованы в серьезных знакомствах. Да и богачами тоже вряд ли являлись. Особенное возмущение у женщины вызвал тот факт, что ее отправили делать профессиональные фотографии для профиля, в то время как фото мужчин, которых ей предлагали в качестве потенциальных мужей, были низкого качества.

Основательница службы знакомств Сьюзи Амброуз отвергает все обвинения в свой адрес. Она утверждает, что подобрала для Терезы шесть вариантов: это были холостые мужчины, серьезно настроенные, обеспеченные и хорошо относящиеся к детям. И не вина Seventy Thirty, что из этих знакомств ничего не вышло. Теперь Амброуз обвиняет бывшую клиентку в попытках разрушить бизнес.