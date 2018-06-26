Отгремели выпускные, и повзрослевшие детки затаили дыхание: что дальше? Каково это – быть не школьником, а студентом?
Среди выпускников есть и звездные дети, которые – к печали или радости мам и пап – тоже попрощались со школьными стенами, ставшими уже родными.
Екатерина Старшова
Звезда "Папиных дочек" Катя Старшова "отгуляла" на выпускном в небесно-голубом платье. Девочка показала наряд задолго до праздника и собрала множество как положительных, так и не очень откликов.
Оказывается, Катя закончила 10 и 11 класс экстерном, чему несказанно рада:
«Я не могу поверить в это. Еще в прошлом году я стояла с мамой и получала красный аттестат по окончанию 9-го класса, а сегодня уже 11-го. Мне очень понравилась эта замечательная программа, по которой мне довелось закончить сразу же 10 и 11 классы за 1 год. Это удивительная возможность сэкономить время. В этом году я никуда не буду поступать! Почему? Потому что год, который у меня остался в запасе, я хочу потратить на занятия по особым предметам. Я считаю, что это позволит мне лучше подготовиться к поступлению. Профильная математика — 82 балла. Базовая математика — 20 баллов из 20. Русский язык — 89 баллов», - рассказала она.
Ева, дочь Лолиты Милявской
Лолита Милявская не могла поздравить дочь Еву с выпускным лично, но зато сделала это в Инстаграме.
Ура! Сегодня мы школу точно закончили!!! В лицее моей Любимой Доченьки, поздравляю всех детей, родителей и учителей с выпускными балами!!! Пусть дальше у всех всё получится в Жизни!!!!
Ева живет в Киеве с бабушкой.
Александра, дочь Екатерины и Алексанрда Стриженовых
Множество поздравлений в свой адрес услышала Саша, дочь супругов Стриженовых. Девушка блистала на мероприятии в нежном платье цвета шампанского.
«Александра, запомни этот момент! Впереди- новая жизнь с большей самостоятельностью и ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ! Сейчас всё зависит только от тебя!!!» – дала напутственное слово Екатерина Стриженова.
Артем, сын Ольги Орловой
«Мамина гордость!!!!! Я на седьмом небе от счастья!!! Обожаю тебя, сынок!!!» – написала в своем Инстаграме Ольга Орлова в адрес единственного сына Артема.
Показала Орлова также кусочек видео, где награждают ее сына.
Таисия, дочь Вадими Галыгина
«Доча!!! Сверкай! Твори! Трудись! Люби! Ищи! Учись! Мы тебя любим!» – написал дочери Таисии актер Вадим Галыгин.
Кстати говоря, многие поклонники удивились, что у артиста, помимо сына, еще и дочь.
Андрей, сын Анны Михалковой
Анна Михалкова несказанно рада, что ее старший сын, наконец, закончил школу.
Ладно, одну фотографию детей для проформы опубликую) удалось зафиксировать с трудом. Шантаж, подкуп, угрозы.
На фото выпускник Андрей – крайний слева, рядом – его младший брат Сергей.