Среди выпускников есть и звездные дети, которые – к печали или радости мам и пап – тоже попрощались со школьными стенами, ставшими уже родными.

Екатерина Старшова

Звезда "Папиных дочек" Катя Старшова "отгуляла" на выпускном в небесно-голубом платье. Девочка показала наряд задолго до праздника и собрала множество как положительных, так и не очень откликов.

A post shared by Екатерина Старшова (@ekaterina_starshova) on Jun 24, 2018 at 7:56am PDT

Оказывается, Катя закончила 10 и 11 класс экстерном, чему несказанно рада:

A post shared by Екатерина Старшова (@ekaterina_starshova) on Jun 25, 2018 at 10:23am PDT

«Я не могу поверить в это. Еще в прошлом году я стояла с мамой и получала красный аттестат по окончанию 9-го класса, а сегодня уже 11-го. Мне очень понравилась эта замечательная программа, по которой мне довелось закончить сразу же 10 и 11 классы за 1 год. Это удивительная возможность сэкономить время. В этом году я никуда не буду поступать! Почему? Потому что год, который у меня остался в запасе, я хочу потратить на занятия по особым предметам. Я считаю, что это позволит мне лучше подготовиться к поступлению. Профильная математика — 82 балла. Базовая математика — 20 баллов из 20. Русский язык — 89 баллов», - рассказала она.

Ева, дочь Лолиты Милявской

Лолита Милявская не могла поздравить дочь Еву с выпускным лично, но зато сделала это в Инстаграме.

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Jun 23, 2018 at 12:53pm PDT

Ура! Сегодня мы школу точно закончили!!! В лицее моей Любимой Доченьки, поздравляю всех детей, родителей и учителей с выпускными балами!!! Пусть дальше у всех всё получится в Жизни!!!!

Ева живет в Киеве с бабушкой.

Александра, дочь Екатерины и Алексанрда Стриженовых

Множество поздравлений в свой адрес услышала Саша, дочь супругов Стриженовых. Девушка блистала на мероприятии в нежном платье цвета шампанского.

A post shared by sasha strizhénova 🥀 (@strizs) on Jun 23, 2018 at 10:46am PDT

«Александра, запомни этот момент! Впереди- новая жизнь с большей самостоятельностью и ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ! Сейчас всё зависит только от тебя!!!» – дала напутственное слово Екатерина Стриженова.

A post shared by Стриженова Екатерина (@strizhenovae) on Jun 24, 2018 at 5:49am PDT

Артем, сын Ольги Орловой

A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on Jun 24, 2018 at 9:00am PDT

«Мамина гордость!!!!! Я на седьмом небе от счастья!!! Обожаю тебя, сынок!!!» – написала в своем Инстаграме Ольга Орлова в адрес единственного сына Артема.

A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on Jun 24, 2018 at 9:56am PDT

Показала Орлова также кусочек видео, где награждают ее сына.

Таисия, дочь Вадими Галыгина

A post shared by Вадим Галыгин (@vadimgalygin) on Jun 23, 2018 at 1:55pm PDT

«Доча!!! Сверкай! Твори! Трудись! Люби! Ищи! Учись! Мы тебя любим!» – написал дочери Таисии актер Вадим Галыгин.

Кстати говоря, многие поклонники удивились, что у артиста, помимо сына, еще и дочь.

Андрей, сын Анны Михалковой

A post shared by Anna Mikhalkova (@anikiti4na) on Jun 23, 2018 at 11:56am PDT

Анна Михалкова несказанно рада, что ее старший сын, наконец, закончил школу.

Ладно, одну фотографию детей для проформы опубликую) удалось зафиксировать с трудом. Шантаж, подкуп, угрозы.

На фото выпускник Андрей – крайний слева, рядом – его младший брат Сергей.