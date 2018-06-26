Самые шокирующие факты о поцелуях

Знаете ли вы о том, что поцелуи могут вызывать кариес, поскольку посредством этой формы нежностей изо рта в рот передаются бактерии? Даже свежее дыхание партнeра, вызванное употреблением жевательной резинки, не дает никакой защиты. Помните о том, что в нашей полости рта бактерий гораздо больше, чем людей на всей нашей планете. Когда два человека целуются, они передают друг другу 80 млн бактерий и 700 разных штаммов. При этом губы являются более чувствительными, чем гениталии, на них расположено приблизительно 10 000 нервных окончаний, а на клиторе их только 8 000. Возможно, именно поэтому, женщины могут достигать оргазма через поцелуи.

Сами по себе поцелуи похожи на исследования методом вкуса и запаха. В процессе физического поцелуя губами люди также обнюхивают другого партнера, так как с эволюционной точки зрения нам нужно убедиться в том, что он безопасен. Исследование показывает, что после первого поцелуя привлекательность 59% мужчин и 66% женщин для их партнёров почему-то снижается. Перед тем, как женщина найдёт прекрасного принца или идеального спутника жизни ей придется сделать, в среднем, 79 поцелуев, как показывают исследования.