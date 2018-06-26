Канье Уэст подтвердил, что Ким Кардашян подумывает с ним развестись

Ким Кардашян и Канье Уэст женаты уже четыре года и, похоже, не собираются разводиться, несмотря на многочисленные слухи о проблемах. После того, как рэпер выпустил новый альбом Ye, его поклонники лишь утвердились в своих домыслах. В некоторых песнях Канье открыто намекает на проблемы с психикой и размышляет о своих трудных отношениях с окружающими.

В новом интервью The New York Times Уэст признался, что они с Кардашян действительно не так давно находились на грани развода. По словам музыканта, их конфликт с женой был связан с его выступлением на TMZ Live. В нем он заявил, что рабство было осознанным выбором людей.

«Все в один момент стало плохо, и я это ощущал. Мне было не по себе, и я начал разговаривать с другими членами нашей семьи и интересоваться их мнением», — рассказал журналистам Канье.