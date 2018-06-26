Вт, 26.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Письмо читательницы: хочу назад свои оргазмы с мужем

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: VidaPress

28-летняя Любовь после родов не испытывает оргазма при занятиях любовью с мужем. Женщина срочно просит совета комментаторов. 

«С мужем вместе уже 8 лет. Есть ребенок. Раньше секс был отличный, но после рождения ребенка муж перестал удовлетворять! Секс есть, возбуждение бешеное, и разные позы, но не доводит до оргазма, до пика наслаждения, и в конце секса чувствуется не удовлетворенность и не хочется опять такого секса! Пыталась с ним говорить, что меня не устраивает, говорила, как бы мне хотелось. Он говорил: «хорошо» и дальше ничего не менялось. Пыталась еще раз говорить об этом, он сказал, у него все в сексе нормально и устраивает!

Мне не нравится, что он не проявляет никакой инициативы что-то попробовать, не любит прелюдии и оральный секс! Был любовник, с ним просто все на высшем уровне. Но не хочется постоянно заводить любовника, хочется, чтоб муж удовлетворял по полной! Подскажите, как быть?»

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ