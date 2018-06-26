Письмо читательницы: хочу назад свои оргазмы с мужем

«С мужем вместе уже 8 лет. Есть ребенок. Раньше секс был отличный, но после рождения ребенка муж перестал удовлетворять! Секс есть, возбуждение бешеное, и разные позы, но не доводит до оргазма, до пика наслаждения, и в конце секса чувствуется не удовлетворенность и не хочется опять такого секса! Пыталась с ним говорить, что меня не устраивает, говорила, как бы мне хотелось. Он говорил: «хорошо» и дальше ничего не менялось. Пыталась еще раз говорить об этом, он сказал, у него все в сексе нормально и устраивает!