Десять богатых эстрогенами продуктов, которые изменят ваш гормональный фон

Эстроген представляет собой группу подобных гормонов, которые присутствуют как у мужчин, так и у женщин. У мужчин он присутствует в гораздо меньшей концентрации, чем у женщин. Этот маленький гормон отвечает за то, что женщины ведут себя как женщины.

Он влияет на развитие женских половых признаков и вырабатывается главным образом в яичниках. Яичники высвобождают эстроген во время менструации и между циклами. Эти два периода повышения уровня эстрогенов чередуются постепенным падением уровней в течение месяца.

Эстроген - жизненно важный гормон из-за его бесчисленных ролей и функций в организме. Помимо регулирования менструальных циклов, он также регулирует репродуктивный тракт, мочевыводящие пути, сердечно-сосудистую систему, кости, вторичные половые признаки, кожу и волосы.

Как вы гарантируете, что ваше тело получит достаточное количество эстрогена? Поглощая продукты, богатые им. На рынке есть много продуктов с эстрогеном.

Какие продукты богаты эстрогенами?

1. Семена льна

Семена льна считаются одним из лучших источников эстрогена, и они занимают верхнюю позицию в списке продуктов, содержащих фитоэстроген. Также отмечаются льняные семена, которые, как говорят, содержат в три раза больше фитоэстрогенов, чем соевые бобы. Помимо содержания эстрогена, они также являются богатым источником пищевых волокон и жирных кислот омега-3 и помогают снизить уровень холестерина в организме.

Размер порции - 1 столовая ложка

Изофлавоны - 22,5 мг

Фитоэстрогены (на 100 г) - 379 380 мкг

Льняные семена можно поливать йогуртом, овсяной мукой или злаками для завтрака. Они также могут быть добавлены в пирожное и кексы.

2. Семена кунжута

Они содержат лигнаны, гормонах, которые помогают сбалансировать уровни эстрогенов в организме женщины. Они также содержат большое количество клетчатки и несколько витаминов и минералов.

Размер порции - 1 унция

Лигнаны - 11,2 мг

Фитоэстрогены (на 100 г) - 8008,1 мкг

Один из лучших способов употребления семян кунжута - сделать пасту из них, называемую тахини, и использовать ее как соус. Вы также можете добавить их в свой суп, салат или овощи.

3. Соя

Соя содержит фитоэстрогены, называемые изофлавонами, которые влияют на метаболизм эстрогенов в организме. Эдамам - это стручки, произведенные соевым растением, которые влияют на метаболизм эстрогенов.

Размер порции - 1 чашка

Изофлавоны - 24 мг

Фитоэстрогены (на 100 г) - 103 920 мкг

Сою лучше всего жарить. Жареные соевые орехи можно взять с собой, чтобы побороть чувство голода. Помимо эстрогена, они также содержат здоровую дозу питательных веществ.

4. Соевое молоко

Соевое молоко также является чрезвычайно богатым источником фитоэстрогенов. Оно полезно для облегчения менструальных проблем, таких как судороги или боль, путем восстановления уровней эстрогена в организме.

Размер порции - 200 мл

Изофлавоны - 30 мг

Фитоэстрогены (на 100 г) - 2957,2 мкг