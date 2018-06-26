Что делать, если у мужа плохое настроение?

Итак, муж пришел домой мрачнее тучи. Буркнул недовольное «привет». Молчит, ушел в себя или, еще хуже, гремит посудой, дверями, швыряет все, что попадает под руки. В общем – он гроза. Что делать?

Для начала советую затаиться и присмотреться. Выждать время. Потому что если он пассивен, угрюм и молчалив, делает вид, что смотри телевизор (или читает газету), то на ваш вопрос «Что случилось?» все равно ничего толком не ответит. Если он агрессивен и ищет, чего бы разгромить, – пусть громоотводом лучше станет компьютер, чем вы. Итак, затаились, присмотрелись, оценили обстановку и степень опасности.

Дальше, когда первая гроза миновала, и вы уже примерно понимаете, чем дышит ваш ненаглядный, можно осторожненько предложить ему вкусный ужин или чашку хорошего чая. Вы же хорошая жена и знаете его кулинарные предпочтения. После сытного ужина, как правило, степень огорчения заметно уменьшается и за чашкой чая можно поболтать по душам, узнав, что же любимого так расстроило.

Ваш милый расстроен до потери аппетита и жажда его не мучает? Придется проявлять фантазию. Предложите, например, расслабляющий массаж. Особенно полезен в данном случае будет массаж стоп. Ведь именно там расположено более 70 тысяч нервных окончаний, которые взаимосвязаны со всеми органами и тканями в нашем организме. Так что, массажируя стопы любимому, вы не только поможете ему избавиться от стресса и плохого настроения, но и будете благотворно влиять на весь организм. Но учтите – массаж дело тонкое, не каждому нравится, когда его трогают за ноги.

Если ваш муж отказался от массажа, не отчаивайтесь. Вы же мудрая женщина, и знаете, что к мужчинам, как к детям, нужен подход. Попробуйте его рассмешить. Смех, как известно, не только поднимает настроение, но и продлевает жизнь. Вы, конечно, понимаете, что за годы супружеской жизни огуречная маска на вашем лице его уже не впечатлит. И малиновые тапочки с помпонами он может просто не заметить. Продолжайте фантазировать. Например, займитесь в его присутствии бодифлексом. Если муж раньше никогда не видел вас за этим занятием, есть большая вероятность, что его это зрелище очень повеселит. Хотя, конечно, если он по-прежнему агрессивен, лучше не болтаться у него под ногами со своими гимнастическими па.

Есть такие мужчины, которым в минуты печали необходима бездумная езда за рулем. Предложите своему мачо прокатиться. Составьте ему компанию. Помните, вы давали клятву быть рядом и в радости, и в горе. Пришло время держать свое слово. Только учтите, раз уж он взял вас с собой, пока он молча ведет машину, лучше и вы помалкивайте. Иначе рискуете быть высаженными на N-ном километре. Дайте ему время «выдохнуть» злость и печаль. И только когда он заговорит сам, пусть даже о погоде, можете аккуратненько выяснить, что же случилось.

Если муж и так весь день за рулем, или у вас вообще нет машины, продолжайте фантазировать. Например, предложите любимому немного выпить. Алкоголь расслабляет и меняет восприятие реальности. За бокалом хорошего вина (или коньяка, если он предпочитает покрепче) и в компании верной жены жизнь начнет заметно налаживаться. Но тут главное – не переусердствовать, соблюдайте меру. Вы же понимаете, алкогольные напитки очень коварны.

Повезло тем женщинам, чьи мужья даже в плохом настроении остаются открытыми для контакта. То есть приходит ваш муж расстроенный и с порога рассказывает вам, в чем проблема. И ему приятно, поделился с женой своими бедами, и на душе полегчало. И вам хорошо, вы в курсе событий и владеете ситуацией. Значит, можно приступать к следующему и, пожалуй, самому главному шагу.

К сексу. Нет лучшего лекарства от плохого настроения, чем качественный секс. Причем сексом можно заняться как сразу, до выяснения обстоятельств, так и после, в качестве утешительного приза. Некоторые мужчины любят без длительных намеков и ухаживаний приступать к делу, а другим необходима прелюдия.