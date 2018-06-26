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Мальчикам из обеспеченных семей чаще угрожает этот вид рака

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Мальчик. Фото иллюстративное

ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Мальчики из привилегированных и обеспеченных семей имеют в своем организме более высокий уровень тестостерона. Из-за этого им чаще угрожает рак простаты во взрослом возрасте, сообщает Medikforum.

Пожалуй, любые родители стремятся дать своим детям самое лучшее и достойное воспитание, порой не считаясь с расходами. Однако теперь исследование показало, что если мужчина рос в привилегированной семье, и практически не болел в детстве, то в его организме более высокий уровень тестостерона. Это грозит не только облысением, которое абсолютно безвредно для здоровья, но и повышенным риском рака простаты. Исследование показало, что организм таких мальчиков начинает использовать больше ресурсов для производства тестостерона, если ему не приходится сражаться с какими-нибудь серьезными инфекциями или компенсировать последствия плохого питания.

С одной стороны, высокий уровень тестостерона делает мужчин более сильными и фертильными, с другой стороны, увеличивает опасность гиперплазии предстательной железы или рака простаты. Впрочем, низкий уровень этого гормона приводит к бесплодию, снижению либидо и нехватке энергии. Теперь исследователи утверждают, что уровень тестостерона у мужчин, по большей части, определяется материальным достатком их семьи, а не стилем жизни во взрослом возрасте. Следовательно, чем более здоровыми росли мальчики, и чем меньше проблем при воспитании у них было, тем более высокий уровень тестостерона ожидается у них во взрослом возрасте.

Результаты данного исследования можно использовать и на практике. К примеру, врачи поинтересуются у пациентов мужского пола о том, в каких семьях они росли, и как часто болели. А это может стать поводом для более внимательных наблюдений за работой предстательной железы, особенно начиная с 50 лет, когда риск разного рода проблем с этим органом существенно увеличивается.

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