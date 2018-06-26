Детская соска стала причиной тяжелого ожога у ребенка

Жительница Мичигана Кристен Милхоун обнаружила ожог на лице своего семимесячного сына Джека, когда взяла его на руки из манежа. Оказалось, что причиной этого ожога является соска, которую малыш сосал в течение длительного времени. Причем ожог появился с левой части головы малыша в районе скулы между глазом и ухом. Внешне он очень напоминал ожог, который остается после использования каких-либо химических веществ, так что изначально Кристен даже не заподозрила соску. Правда, она никак не могла понять, что же именно спровоцировало это повреждение у сына.

Женщина отвезла малыша в отделение неотложной помощи местной больницы, где выяснилось, что причиной ожога является соска. Она выпала изо рта ребенка, тот во сне перевернулся и лёг на неё лицом. Соска, что называется, присосалась к коже ребенка, что и спровоцировало травму. Подобного рода соски в США довольно часто дают родителям в больнице для того, чтобы успокаивать их младенцев. Врачи порекомендовали Кристен средства для наружного применения, с помощью которых можно помочь ребенку. Кроме того, женщине посоветовали прийти для повторного осмотра.