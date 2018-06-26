Что приготовить Раку? Астрологическая кулинария, от которой он сойдет с ума!

Панцирь Рака охраняет внутреннюю пугливость, ранимость и тонкую душу. Рак – самый зависимый знак от фаз Луны. Его действия совершенно непредсказуемы. Чувства не подвластны рассудку. Рака может обидеть любое неосторожное слово или неконтролируемый взгляд. Семья для Рака – защита и опора.

Рак – дипломат, не любящий риска. Он часто не умеет искренне выразить свои истинные чувства и мысли и потому понять его могут лишь самые близкие.

Желудок у Рака – одно из самых слабых мест. Переедание для этого знака Зодиака – серьезная опасность.

Лучшая еда для Рака – морепродукты. Овощи – капуста, картофель, лук, тыква, репа, огурцы. Фрукты – виноград, кокосы, лимоны.

Для своего заботливого Рачка, к примеру, можно предложить такой обед:

1. Салат из капусты с апельсинами;

2. Паста с морепродуктами;

3. Десерт лимонный;

4. Коктейль «Подснежник».

На первое для Рака можно предложить борщ с кальмарами.

Салат «Рубиновая заря»

Для этого красивого и полезного салата возьмём половину среднего кочана краснокочанной капусты. Этот вид обычно тверже, чем привычная нам белокочанная капуста. Потому будем готовить салат так: мелко нашинкуем капусту, слегка посолим и пожмём руками. Дадим ей постоять минут 15-20. Затем промоем под струёй проточной воды и откинем на шумовку.

В это время очистим один апельсин и два мандарина от корочек и белых плёночек и нарежем небольшими дольками.

В салатник или на большую тарелку выкладываем капусту, добавляем цитрусовые, посыпаем тёртыми орехами и поливаем оливковым маслом или маслом кедрового, грецкого ореха. Солим, перчим. Сбрызгиваем фруктовым уксусом. Наш салат готов!

Варианты – «Закуски из морепродуктов. Как вкусно приготовить гадов?», «Какие оригинальные блюда можно приготовить из белокочанной капусты?».

Второе блюдо «Морское чудо»

Свежие кальмары моем, чистим от плёночек, режем полосками. Креветки чистим. Макароны отвариваем до готовности. Количество продуктов берём произвольно, как больше нравится.

Креветки и кальмары кладём на сковороду в кипящее масло ровно на 5 минут. Иначе морепродукты станут резиновыми.

Свежие помидоры и сладкий перец режем кусочками, лук – полукольцами, мелко шинкуем зелень. Через чеснокодавилку выдавливаем два зубчика чеснока.

На чистую сковороду наливаем 100 г белого сухого вина, доводим до кипения, добавляем 100-150 г сметаны, подготовленные овощи, выдавливаем сок из половины лимона, солим, перчим. Через пять минут соус готов.

Собираем наше блюдо: отваренные макароны, сверху соус, и завершает композицию микс из обжаренных морепродуктов. Веточка зелени придаст блюду законченный вид.

Можно пофантазировать – «Крошка-картошка… Что приготовим на семейный кулинарный конкурс?», «Как приготовить вкусное блюдо из кальмаров? Делюсь секретами», «Как приготовить необычный жюльен?», «Как приготовить вкусные блюда из картофеля?».

Десерт от Дольче Вита

Пол-литра жирных сливок кипятим, добавляем ваниль, сахар и цедру одного лимона. Оставляем остывать. В это время разводим пакетик желатина в 5-6 столовых ложках холодной кипяченой воды. Вводим растворённый желатин в сливки. Разливаем по формочкам, ставим в холодильник.

Перед подачей формочку аккуратно опускаем на несколько секунд в кипяток и переворачиваем на тарелку. Поливаем клубничным соусом, украшаем свежими ягодами. Нежный свежий десерт – отличный подарок впечатлительному Раку.

Коктейль «Подснежник»

В этом рецепте главный секрет – точное соблюдение пропорций.

Апельсиновый ликёр – 20 мл, виноградный сок – 20 мл, охлажденное шампанское – 80 мл.

В высокий бокал со льдом сначала наливаем сок и ликёр, в последнюю очередь шампанское. Украшаем коктейльной вишней. Подаём к романтическому ужину или праздничному столу.