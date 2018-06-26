Вт, 26.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Звездные дамы
  • Ева Лонгория впервые показала совместный снимок новорожденного сына и супруга

Ева Лонгория впервые показала совместный снимок новорожденного сына и супруга

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Sipa USA/Sthanlee Mirador/Sipa USA

Сколько знаменитостей пытаются скрыть свою личную жизнь от посторонних глаз, и мы прекрасно понимаем такое желание. К сожалению, даже у самых лучших конспираторов не всегда это получается хорошо.

А есть и те, кто вовсе не боится, чтобы личная жизнь стала достоянием публичным, и среди них — Ева Лонгория. Звезда не скрывала свою беременность, публикуя радостные снимки на протяжении 9 месяцев, а сейчас не опасается показывать новорожденного малыша, пишет Офигенно.

ФОТО: Twitter / Twitter

Актриса стала матерью неделю назад. Когда ее сыну было всего три дня, в прессе появился первый снимок крохи. Накануне поклонники Евы смогли сполна насладиться еще одним трогательным снимком.

Знаменитость опубликовала первый совместный снимок малыша Сантьяго Энрике и супруга Хосе Бастона. Судя по одежде, всё счастливое семейство болело за сборную Мексики на Чемпионате мира-2018.

ФОТО: Twitter / Twitter

Под постом актриса написала благодарность сотрудникам клиники, в которой проходили роды, за оказанную помощь, а также за те советы, которые она получила от них. Для Евы Сантьяго — первый ребенок, она рада любой поддержке.

ФОТО: zz / Starmax/PA Images

Кстати говоря, одной из первых Лонгория поздравила ее ближайшая подруга и  Виктория Бекхэм. Можем быть уверены, что у Евы будет лучшая наставница!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ