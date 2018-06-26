Ева Лонгория впервые показала совместный снимок новорожденного сына и супруга

А есть и те, кто вовсе не боится, чтобы личная жизнь стала достоянием публичным, и среди них — Ева Лонгория. Звезда не скрывала свою беременность, публикуя радостные снимки на протяжении 9 месяцев, а сейчас не опасается показывать новорожденного малыша, пишет Офигенно.

ФОТО: Twitter / Twitter

Актриса стала матерью неделю назад. Когда ее сыну было всего три дня, в прессе появился первый снимок крохи. Накануне поклонники Евы смогли сполна насладиться еще одним трогательным снимком.

Знаменитость опубликовала первый совместный снимок малыша Сантьяго Энрике и супруга Хосе Бастона. Судя по одежде, всё счастливое семейство болело за сборную Мексики на Чемпионате мира-2018.

ФОТО: Twitter / Twitter

Под постом актриса написала благодарность сотрудникам клиники, в которой проходили роды, за оказанную помощь, а также за те советы, которые она получила от них. Для Евы Сантьяго — первый ребенок, она рада любой поддержке.

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