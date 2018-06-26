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Три распространенных побочных эффекта от солнцезащитного крема

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Иллюстративное фото

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Все в один голос твердят: летом нужно постоянно пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы избежать ультрафиолетовых лучей, тем самым замедляя появление преждевременных морщин и пигментных пятен. Но так ли безопасен солнцезащитный крем? 

В организме накапливаются токсины. Все солнцезащитные крема содержат вещества на нефтехимической основе. И попадая на кожу эти вещества моментально всасываться в кровь в большом количестве, передает Ivona.

Появление прыщей. Также очень часто обладательницы жирной, комбинированной кожи жалуются на то, что после применения солнцезащитного крема на лице начинают образовывается различные высыпания и акне. Поэтому, если вы не хотите себе на лето «бугристую» кожу лица, тогда обратите внимание на то, чтобы крем был не камедогенным и не имел жирную консистенцию.

Возникновение опухолей. Солнцезащитные крема также опасны исходя из своего токсичного состава. Так например синтетический витамин А, который иногда называют ретинолом имеется в составе многих солнцезащитных кремов как антиоксидант. Ретинол А имеет фототоксические свойства, и при воздействии солнечных лучей, этот компонент в кремах делает противоположное тому, для чего он предназначен. Тем самым солнцезащитный крем может быть опасным и стимулирует рост опухолей.

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