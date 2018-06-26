Три распространенных побочных эффекта от солнцезащитного крема

В организме накапливаются токсины. Все солнцезащитные крема содержат вещества на нефтехимической основе. И попадая на кожу эти вещества моментально всасываться в кровь в большом количестве, передает Ivona.

Появление прыщей. Также очень часто обладательницы жирной, комбинированной кожи жалуются на то, что после применения солнцезащитного крема на лице начинают образовывается различные высыпания и акне. Поэтому, если вы не хотите себе на лето «бугристую» кожу лица, тогда обратите внимание на то, чтобы крем был не камедогенным и не имел жирную консистенцию.