Три распространенных побочных эффекта от солнцезащитного крема

Все в один голос твердят: летом нужно постоянно пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы избежать ультрафиолетовых лучей, тем самым замедляя появление преждевременных морщин и пигментных пятен. Но так ли безопасен солнцезащитный крем?
В организме накапливаются токсины. Все солнцезащитные крема содержат вещества на нефтехимической основе. И попадая на кожу эти вещества моментально всасываться в кровь в большом количестве, передает Ivona.
Появление прыщей. Также очень часто обладательницы жирной, комбинированной кожи жалуются на то, что после применения солнцезащитного крема на лице начинают образовывается различные высыпания и акне. Поэтому, если вы не хотите себе на лето «бугристую» кожу лица, тогда обратите внимание на то, чтобы крем был не камедогенным и не имел жирную консистенцию.
Возникновение опухолей. Солнцезащитные крема также опасны исходя из своего токсичного состава. Так например синтетический витамин А, который иногда называют ретинолом имеется в составе многих солнцезащитных кремов как антиоксидант. Ретинол А имеет фототоксические свойства, и при воздействии солнечных лучей, этот компонент в кремах делает противоположное тому, для чего он предназначен. Тем самым солнцезащитный крем может быть опасным и стимулирует рост опухолей.