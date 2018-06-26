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Назван возраст, в котором стремительно набирается лишний вес

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Лишний вес

ФОТО: Scanpix

Диетологами установлено, что женщины и мужчины уязвимы к быстрому набору веса не в одном возрасте, передает Korrespondent.

Британские диетологи провели эксперименты, цель которых было определить возраст, в котором люди особенно быстро набирают лишние килограммы.

Так, был изучен образ жизни участников исследования: смена пищевых пристрастий, величина рабочей нагрузки и качество отношений с партнером. В эксперименте участвовали 1000 человек. В результате было установлено, что женщины и мужчины уязвимы к полноте не в одном возрасте.

Для женщин опасный возраст для фигуры - 35-40 лет. Как правило, представительницы прекрасного пола полнеют после рождения малышей, а также благодаря постоянной готовке еды и регулярным совместным приемам пищи с мужем и детьми.

У мужчин проблема лишнего веса становится актуальной обычно в период 40-45 лет. Основная причина (у 36% представителей сильного пола) - стресс на работе. Специалисты считают, что стремление мужчин построить успешную карьеру ставит на задний план спорт, на который часто нельзя найти свободное время.

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