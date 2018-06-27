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  • Современные дети обладают высоким уровнем самоконтроля, считают исследователи

Современные дети обладают высоким уровнем самоконтроля, считают исследователи

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Зефир, фото иллюстративное

ФОТО: wikipedia.org

В 60-х годах XX века ученые провели эксперимент, чтобы оценить силу воли у детей. Для этого ребенка оставляли в комнате наедине с порцией зефира. Ребенку говорили: если он подождет и не будет есть зефир, то позже получит две порции лакомства, рассказывает The Daily Mail.

Ученые повторили этот эксперимент в 1980-х годах и в 2012 году. Специалисты проанализировали данные всех трех экспериментов и пришли к выводу, что дети в 80-х годах могли противостоять искушению съесть зефир на минуту дольше, чем дети в 60-х годах. Самыми стойкими оказались современные дети. Они ждали в среднем на две минуты дольше, чем их сверстники из 60-х годов, пишет Meddaily.ru.

Исследователи предполагают: такой высокий уровень самоконтроля может быть связан с влиянием новых технологий. Они позволяют детям развиваться быстрее. Кроме того, современные дети чаще получают дошкольное образование. Это также способствует укреплению силы воли.

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