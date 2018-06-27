Современные дети обладают высоким уровнем самоконтроля, считают исследователи

Ученые повторили этот эксперимент в 1980-х годах и в 2012 году. Специалисты проанализировали данные всех трех экспериментов и пришли к выводу, что дети в 80-х годах могли противостоять искушению съесть зефир на минуту дольше, чем дети в 60-х годах. Самыми стойкими оказались современные дети. Они ждали в среднем на две минуты дольше, чем их сверстники из 60-х годов, пишет Meddaily.ru.