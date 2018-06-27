Антипригарное покрытие грозит человеку опухолями

Предыдущие исследования пришли к выводу о том, что эти химические вещества связаны с раком, повышенным уровнем холестерина и снижением функционирования иммунной системы. Ученые обнаружили эти вещества в каждой третьей упаковке для продуктов питания. Производители утверждают, что используют химикаты для продления срока службы своих изделий и для их большей безопасности, пишет Medikforum.ru.

Люди все чаще понимают теперь, что злокачественные новообразования вызываются не только той пищей, которую мы употребляем, но и упаковкой, а также кухонной посудой, в которой эта пища приготовляется. В антипригарных покрытиях используются химические вещества, которые увеличивали риск опухолей печени, поджелудочной железы и яичек у лабораторных животных. Они также снижали их фертильность.