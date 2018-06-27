Антипригарное покрытие грозит человеку опухолями

Содержащиеся в сковородках с антипригарным покрытием химические вещества проникают в питьевую воду, из-за чего они могут провоцировать рак. По данным Агентства по защите окружающей среды из Вашингтона, микроскопические частицы в химикатах, применяющихся для антипригарной кухонной посуды, непромокаемой одежды и некоторых ковров, расщепляются и тем самым проникают в пищевую цепочку.
Предыдущие исследования пришли к выводу о том, что эти химические вещества связаны с раком, повышенным уровнем холестерина и снижением функционирования иммунной системы. Ученые обнаружили эти вещества в каждой третьей упаковке для продуктов питания. Производители утверждают, что используют химикаты для продления срока службы своих изделий и для их большей безопасности, пишет Medikforum.ru.
Люди все чаще понимают теперь, что злокачественные новообразования вызываются не только той пищей, которую мы употребляем, но и упаковкой, а также кухонной посудой, в которой эта пища приготовляется. В антипригарных покрытиях используются химические вещества, которые увеличивали риск опухолей печени, поджелудочной железы и яичек у лабораторных животных. Они также снижали их фертильность.
Среди прочих рисков воздействия данных веществ на здоровье отмечаются прибавка веса, гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы, дефицит веса детей при рождении и воспалительные болезни кишечника. Данные химикаты проникают в пищу при избыточном нагревании посуды или после того, как ее царапают. Когда посуда, одежда или ковры оказываются на мусорных свалках, то химикаты могут проникать в почву, откуда они попадают в воду и обратно в пищевую цепочку.