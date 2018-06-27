Ср, 27.06.2018
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Сидячий образ жизни смертельно опасен для женщин

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Юбка, фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Если женщины проводят много времени сидя, то риск появления проблем со здоровьем, госпитализации и преждевременной смерти у них резко повышается, - это установили австралийские ученые из Университета Квинсленда.

Исследование с участием более 5 тысяч австралийских женщин показало: продолжительный сидячий образ жизни значительно ослабляет иммунитет. Женщины, которые сидят около 10 часов в день, чаще становятся жертвами опасных заболеваний, а также медленнее выздоравливают после инфекционных заболеваний, пишет Medikforum.ru.

«Нужно меньше сидеть и чаще заниматься спортом. Оптимальный для здоровья вариант - пять с половиной часов в день», - констатировали австралийские специалисты.

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