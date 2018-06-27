Сидячий образ жизни смертельно опасен для женщин
27. июнь 2018, 12:48
Если женщины проводят много времени сидя, то риск появления проблем со здоровьем, госпитализации и преждевременной смерти у них резко повышается, - это установили австралийские ученые из Университета Квинсленда.
Исследование с участием более 5 тысяч австралийских женщин показало: продолжительный сидячий образ жизни значительно ослабляет иммунитет. Женщины, которые сидят около 10 часов в день, чаще становятся жертвами опасных заболеваний, а также медленнее выздоравливают после инфекционных заболеваний, пишет Medikforum.ru.
«Нужно меньше сидеть и чаще заниматься спортом. Оптимальный для здоровья вариант - пять с половиной часов в день», - констатировали австралийские специалисты.