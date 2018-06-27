Сидячий образ жизни смертельно опасен для женщин

Исследование с участием более 5 тысяч австралийских женщин показало: продолжительный сидячий образ жизни значительно ослабляет иммунитет. Женщины, которые сидят около 10 часов в день, чаще становятся жертвами опасных заболеваний, а также медленнее выздоравливают после инфекционных заболеваний, пишет Medikforum.ru.