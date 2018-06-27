Ср, 27.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Главные факторы вреда для здоровья груди

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Грудь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

На красоту и здоровье женской груди влияют разные обстоятельства. К примеру, говорят научные специалисты, 75% женщин не могут правильно подобрать себе бюстгальтер.

Большинство женщин покупают себе бюстгальтеры меньшего, чем нужно, размера, отмечают эксперты. Но именно малые размеры чашечек бюстгальтеров, сдавливающих грудь, опасны для ее состояния, так как при этом молочная железа недостаточно обеспечивается кислородом и другими питательными веществами через кровь, пишет Medikforum.ru.

Отдельно специалисты сообщили, что заниматься спортом нужно строго в специальных, поддерживающих грудь бюстгальтерах. Если грудь постоянно подпрыгивает при беге или прыжках, в ее тканях могут возникать опасные процессы, ведущие к негативным изменениям.

Кроме того, сильно вредит груди курение. По словам ученых, данная привычка ведет к снижению в организме эластина и коллагена формы, из-за чего бюст теряет упругость и начинает обвисать.

Если грудь большая, ученые настоятельно не рекомендуют женщинам спать лицом вниз.

«Давление на грудь на протяжении нескольких часов может изменить ее форму, лучше перевернуться на бок», - пояснили эксперты.

Помимо этого, специалисты советуют не допускать сухости кожи на груди, а также не делать пирсинг сосков.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ