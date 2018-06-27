Серена Уильямс рассказала о менструациях во время своей беременности

Подавляющее большинство будущих матерей узнают о своей беременности по прекращению менструаций и по другим характерным симптомам вроде тошноты. Однако звезда тенниса из США Серена Уильямс, недавно ставшая матерью, рассказала, что у нее были месячные незадолго перед тем, как она узнала, что находится уже на восьмой неделе беременности. В тот момент Серена принимала участие в престижном теннисном турнире Australian Open, когда тест на беременность показал положительный результат. Уильямс призналась, что была удивлена не меньше своих поклонников, и аналогичное удивление высказал ей врач, пишет Medikforum.ru.

Однако опытные гинекологи сразу же поспешили заявить о том, что менструация во время беременности абсолютно исключена. По той простой причине, что это физиологическое явление объясняется отторжением внутреннего слоя матки эндометрия, что может происходить только в отсутствие беременности. Когда женщина вынашивает ребенка, этот орган, естественно, не проходит через данный процесс. Но вот кровотечения во время беременности вполне распространены, и многие женщины могут воспринять их в качестве месячных. Однако в реальности речь идет о совсем других проблемах. Особенно часто подобные кровотечения отмечаются именно у женщин спортсменок, поскольку регулярные и тяжелые тренировки воздействуют на регулярность овуляций.