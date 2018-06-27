Муж, увидевший лицо жены только на свадьбе, через неделю подал на развод

Будущим супругам даже не удалось пообщаться друг с другом из-за того, что о будущей свадьбе договаривались исключительно родственники. Поэтому индиец даже понятия не имел, что за девушка станет его женой, пишет Life.ru.

«Когда я увидел ее лицо в первый раз, то она сильно накрасилась. Затем мы провели вместе семь дней, и я уехал на работу. Однако, вернувшись, я заметил, что у нее растет борода и что она похожа на мужчину!»

Сама жена призналась, что волосы растут на ее лице из-за гормональных проблем, но это легко устранить с помощью лекарств. В суде она также заявила, что поскольку ее семья выплатила мужу немалое приданное, то он будет обязан выплатить все до последней копейки. По словам женщины, она подвергалась физическому и психическому насилию со стороны супруга, который даже пытался выселить ее из дома.