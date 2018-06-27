Ошибки в уходе за волосами, из-за которых шампуни, бальзамы и маски становятся просто бесполезными

1. Неправильно выбираете средства для ухода

Шампунь нужно подбирать по типу кожи головы, а бальзам — по структуре волос. Если у вас жирная кожа головы, то не стоит покупать жесткие шампуни, в составе которых есть агрессивные поверхностно-активные вещества. Они подсушивают кожу головы, и выработка кожного сала ускоряется. Питательные или увлажняющие шампуни быстрее вымывают цвет с окрашенных волос. Так что если вы хотите надолго сохранить оттенок, то выбирайте линейку для окрашенных волос, пишет Adme.ru.

2. Взаимозаменяете уходовые средства

Многие считают, что бальзам для волос можно заменить маской. Якобы этот способ может вернуть к жизни тусклые и ослабленные волосы. Но на самом деле это не так. Цель бальзама — закрыть чешуйки волоса, цель маски — насытить волос изнутри. Заменяя бальзам маской, можно перепитать и перегрузить волосы. Впоследствии они становятся спутанными, тусклыми и быстрее пачкаются.

3. Возлагаете большие надежды на шампунь

Главная задача шампуня — мыть. Не увлажнять, не питать, не ускорять рост волос, а смывать с волос накопившиеся грязь и жир. Все остальное вторично и третично. Исключение составляют лечебные шампуни, но их должен подобрать вам врач-трихолог.

4. Не используете термозащиту

Если вы любительница фенов и утюжков, то не забывайте о термозащите. Хорошая термозащита сбережет волосы и облегчит процесс укладки. Главное — запомнить, что кремовая термозащита подходит для укладки утюжком, феном и плойкой. А жидкая или в виде спрея — только для укладки феном.

5. Наносите маску или бальзам на очень мокрые волосы

Перед нанесением на волосы маски или бальзама следует убрать лишнюю влагу с волос. Дело в том, что вода служит своеобразным барьером между волосами и активными компонентами маски. Волосы, конечно, будут мягкими и блестящими, но недополучат полезных веществ из ухода. Ни в коем случае не трите волосы, а просто аккуратно промокните их и заверните в полотенце на пару минут.

6. Боитесь силиконов

Не так страшны силиконы, как их малюют. Кроме того, иногда они даже полезны. Если у вас кудрявые, пористые или поврежденные волосы, то уходовые средства на основе силикона — ваше спасение. Они облегчают расчесывание, защищают от повреждений и препятствуют потере воды из волоса. Силиконосодержащие средства нужно наносить не от корней, а отступив от головы на 1/3 или половину длины. И не забывать о своевременном очищении кожи головы и волос специальным шампунем.

7. Не применяете шампунь глубокой очистки

Это тот самый шампунь, которым нужно очищать волосы, если вы используете силиконосодержащие средства. Особенность шампуня глубокой очистки (ШГО) состоит в повышенной концентрации поверхностно-активных веществ, которые расщепляют грязь и жир.

ШГО подходит для тех, кто обладает жирной кожей головы, часто пользуется несмываемыми средствами, силиконами или лаками и гелями. После ШГО нужно обязательно нанести на волосы бальзам и маску. Но не стоит забывать, что такой шампунь вымывает цвет с окрашенных волос, а также сушит кожу головы. Использовать его следует не чаще раза в месяц.

8. Надеетесь, что хорошая маска спасет волосы

Несомненно, хорошие маски способны творить чудеса. Но не стоит возлагать на них слишком большие надежды. Пережженные, секущиеся или ломкие, больше похожие на вату волосы не спасет ни одно средство. Поэтому их можно только отрезать и отращивать заново. А маски или несмываемые средства дают лишь визуальный эффект.

9. Не используете защиту от солнца