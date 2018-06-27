Саудовский шейх делится советом, как за пять минут помириться с женой после любой ссоры

Альтернативное решение по сглаживанию семейных конфликтов описал в своей книге «Не грусти» саудовский ученый шейх Аид аль-Карни. Его мысли оказались настолько интересны, что книга о самопомощи переведена на тридцать языков мира, а общий тираж проданных экземпляров достиг десяти миллионов, пишет Fabiosa.ru.

Что же предлагает саудовский ученый и автор книги? Какой мудростью делится? Об этом он неоднократно рассказывал в своих выступлениях

Не поверите, но это сценарий, который многие европейские мужчины посчитают неприемлемым, потому что надо всего лишь… не перечить женщине, не прерывать ее, а дать выговориться. То есть молча пережить поток слов и эмоций, потому что, излив их, женщина замолкает сама. Как правило.

Есть нюансы. Во-первых, мужчине не следует в этот момент смотреть футбол по телевизору или отвечать в телефоне кому-то, игнорируя говорящую жену.

Во-вторых, надо смиренно склонить голову и сдаться без боя, даже если мужчина прав на сто процентов. Когда ему дадут слово, то речь может быть примерно следующей: признать вину, попросить прощения и пообещать, что больше такое не повторится.

Автор книги о самопомощи добавляет, что женщина милосерднее мужчины, хотя и более эмоциональная, поэтому она способна сначала бушевать, а потом прижаться к мужчине и простить ему все, в чем он даже и не признавался.