Отбеливание интимной зоны: как легко избавиться от темных пятен в паху

Быть может, вы сталкивались или слышали о такой новомодной процедуре, как отбеливание интимных зон? Давайте расскажем, что это за инновация, зачем и почему она нужна женщине. Эта процедура применяется для того, чтобы убрать с нежной кожи пигментные пятна, передает Fabiosa.ru.

Откуда же появляются эти некрасивые следы?

Гормональный сбой

К сожалению, от этого никто не застрахован. Причиной могут стать гормональная перестройка во время беременности и кормления грудью. В этом случае без визита к гинекологу не обойтись.

Неправильное нижнее белье

Выбирать его, оказывается, тоже нужно правильно. Смотрите не только на модель и расцветку, но прежде всего на качество материала. Синтетика может вызвать аллергию, зуд и раздражение. И, как следствие, - непривлекательные пятна.

Избыточный вес

Жировые отложения на бедрах становятся причиной трения внутренних поверхностей во время ходьбы, что может стать причиной покраснения и инфицирования этой области, а затем – появления темной пигментации.

Возрастные изменения кожи

Это очень распространенное явление, поэтому появление темных пятен с годами - обычное дело.

Особая чувствительность

Грубые швы, кружева и жесткая ткань могут вызвать ощутимый дискомфорт и натереть кожу.

Какие существуют основные виды отбеливания?

1. Пилинг

Эта процедура способствует обновлению клеток кожи. Очищает ее, улучшает обмен веществ и усиливает циркуляцию крови в тканях. Эффект от пилинга заметен не сразу, а лишь через пару дней - неделю. Кожа становится более светлой, а рост волос замедляется.

2. Осветление лазером

С помощью лазерного излучения можно в достаточно короткий срок навсегда избавиться от неприглядных потемнений. Обычно для этого нужно до 4 процедур. Действие лазера на кожу мягкое, поскольку излучение проникает только в верхний слой кожи - эпидермис. Процедура немного болезненна, но этот побочный эффект легко устраняется при помощи обезболивающего. Реабилитационный период – неделя. В это время запрещены посещения спортзала, интимная близость и плаванье.

3. Домашние процедуры

Осветление интимной зоны можно проводить и дома. Но перед этим необходим поход к дерматологу, который оценит проблему, направит на анализы и, возможно, сделает назначения.

Для осветления кожи дома можно пользоваться профессиональными гелями и кремами. Принципиальной разницы между ними нет. Наносите выбранный продукт тонким слоем на кожу, и в течение 4 недель вы увидите результат.

Можно прибегнуть и к народным рецептам. Но действуют они не сразу - придется запастись терпением. При регулярном использовании эффект появится через 1-2 месяца.

Огуречная маска

Приготовить ее достаточно просто: необходимо натереть на терке один огурец, а затем смешать его с любым питательным кремом. Наносите этот состав на интимную зону в качестве примочек.

Маска из белой глины

Смешайте 1 столовую ложку белой глины с соком петрушки или огуречным соком. Добавьте несколько капель лимона. Полученную смесь нужно нанести на кожу интимной зоны и оставить на 10 минут, а потом смыть прохладной водой.

Скраб с лимоном

Добавьте в кофейную гущу немного лимонного сока, а затем эту смесь применяйте для отшелушивания кожи в интимной зоне.

Существует и более радикальный способ – перекись водорода и нашатырный спирт. Но мы настоятельно не советуем его использовать, так можно обжечь чувствительную кожу промежности. Недаром этим составом хозяйки оттирают темный налет с драгоценного металла. Он разъедает все.