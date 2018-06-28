Бывшая возлюбленная жениха пришла на свадьбу в белом платье и устроила скандал

Скандал сняли на видео и выложили в соцсети. Ролик быстро стал вирусным. Во время официальной церемонии регистрации брака жениха и невесты в зале появилась еще одна девушка в белом свадебном платье и фате, сообщает Fabiosa.ru.

Гостья прямым ходом направилась к столу, громко крича и размахивая руками. Судя по всему, она была хорошей знакомой новобрачного, который стал предпринимать попытку не допустить ее к своей невесте.

На попытки жениха утихомирить разъяренную девушку и заставить ее уйти из зала та не реагировала, так как хотела получить ответ, почему замуж выходит другая, а не она.

Гости в зале не остались безучастными: кто-то кричал, кто-то пытался выпроводить обманутую гостью. Только настоящая невеста молча наблюдала за нешуточным скандалом, который разгорелся все сильнее.

Потом ведущий церемонии взял микрофон в руки и решил навести порядок. Присутствующие немного успокоились, даже засмеялись, реагируя на его слова.

А чем дело закончилось, знают только участники события, так как видео обрывается на самом интересном месте.

Пользователи соцсетей предположили, что незваная гостья могла быть любовницей жениха или обманутой возлюбленной, которую парень обещал взять в жены, потом поменял планы, а она ждала его в ЗАГСе соседнего района. Кто-то сочувствовал девушке, кто-то обвинял новобрачного, а некоторые предлагали невесте развернуться и бежать с этой свадьбы.