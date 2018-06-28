Шесть маленьких проблем с поведением детей, которые категорически нельзя игнорировать

О том, как реагировать на мелкие проступки детей, чтобы они не стали упорными привычками, пишет Healthy Way. Психологи и опытные родители прокомментировали основные проблемы поведения у маленьких детей.
"Когда в семье появился третий ребенок, я почувствовала всю степень нагрузки, которая падает на мать троих детей до пяти лет. Целыми днями я разрывалась между грудничком и старшими детьми. В промежутках между кормлениями я пыталась сварить обед, постирать и убрать, и все эти хлопоты повторялись изо дня в день, пишет Lifter.com.ua.
Мне стыдно признаться, но за время этого сезона выживания я обнаружила, что регулярно закрываю глаза на небольшие проступки моих малышей. В то время мне казалось, что важнее сделать уборку, вместо того бороться с их мелкими капризами.
Но за свое упущение я заплатила дорогую цену. Теперь, когда мой третий малыш подрос, я поняла, что не научила своих дочерей важным вещам. Да, они были в безопасности, накормлены и одеты, но у них образовались серьезные пробелы в воспитании. Я осознала, что родительство - это не только удовлетворение бытовых потребностей, а серьезная воспитательная работа. И с ней важно не опоздать".
В повседневной суете легко упустить моменты обучения детей тому, как себя надо вести. Но некоторые нюансы поведения вы просто не можете игнорировать.
Если вы заметили, что у вашего ребенка возникли эти шесть проблем с поведением, не тратьте время и сразу исправляйте их.
1. Невинная маленькая ложь.
Фантазии на тему, что они ели в школе или преувеличение деталей какой-нибудь истории изначально могут показаться безвредными, но со временем привычка врать может укорениться. И маленькие неправды могут перерасти в более вредную крупную ложь с долгосрочными последствиями.
Обнаружение лжи может оказаться неприятным, но это не должно драматизировать ваши отношения с ребенком. Вместо этого эксперты рекомендуют попробовать избегать любых вопросов, которые могут дать вашему ребенку возможность лгать.
Если вы знаете, что дети съели три конфеты, не давайте им возможность сказать по-другому. Если они по-прежнему отрицают правду, убедитесь, что они знают, что вы точно знаете, что произошло. И играть в эти игры нет никаких оснований.
Далее используйте упреждающий подход. Убедитесь, что ваши дети знают, что вы всегда хотите слышать только правду.
Это хорошая возможность объяснить ребенку, что каждый делает ошибки, но признание того, что мы сделали неправильно - это важная часть взросления.
2. Игнорирование вас, когда вы разговариваете с ними.
Если у вашего ребенка есть привычка умышленно игнорировать ваши указания, ему нужно объяснить, что это не нормально.
Многие жалуются, что малышу нужно пять раз сказать убрать игрушки, или три раза напомнить школьнику, что пора одеться в школу. Но когда вы игнорируете это поведение, вы отправляете сообщение о том, что для вас это не важно.
Закономерно ожидать, что ребенок все-таки будет слушать и повиноваться старшим. Если этого не происходит, есть несколько идей, которые могут вам помочь.
Во-первых, мы предлагаем вам перестать повторять просьбы о несколько раз. Установите зрительный контакт с ребенком, прежде чем дать ему указания, а затем дайте один шанс услышать то, что вы хотите сказать. Если он по-прежнему игнорирует вас, придумайте соответствующее наказание. Оно должно соответствовать проступку.
3. Умышленное причинение вреда другим.
Маленькие дети рано начинают проверять границы. Для многих детей копанье ногами или кусание - это просто способы выразить свой гнев. И ваша задача заключается в том, чтобы научить их правильно выражать то, что они чувствуют. И внушить мысль, что они никогда не должны вредить другому человеку.
По словам эксперта по воспитанию д-ра Билла Сирса, если вы обнаружили привычку выражать агрессию дракой, требуется регулярное вмешательство, когда ваш ребенок расстроен. Доктор предлагает родителям начать с понимания того, почему их ребенок расстроен. И мягко скорректировать его выражение гнева.
Если ребенок еще мал, мягко помешайте ему ударить или укусить товарища, сказав ему, что не разрешаете причинять боль другим. Научите ребенка выражать свой гнев более безопасным образом.
4. Проявление неуважения.
Ребенок довольно быстро запоминает слово "нет!" И начинает использовать его против своих родителей. Крошечное сопротивление может быстро превратиться в чудовищную привычку неуважения.
Вы не пожалеете, что потратили время, чтобы научить вашего ребенка обуздать эту привычку. Для многих маленьких неуважение связано с переживанием сильных эмоций и с неумением выражать и управлять этими эмоциями.
Открыто говорить о чувствах с детьми - это эффективный способ научить их эмоциональному интеллекту, который им понадобится по мере взросления. Когда вы реагируете на эмоции ребенка, сопереживаете и помогаете ему выразить их, он лучше справляется с ними.
Попробуйте следующее: "Ого, ты, похоже, злишься, потому что я сказала тебе убрать за собой. Давай сделаем несколько глубоких вдохов, а затем ты сделаешь то, что я попросила".
5. Убегание.
Такое поведение чаще всего проявляется перед сном. Родители устали. Дети чувствуют это, и отбиваются от рук. Например, убегают, когда мы пытаемся уложить их в постель. И очень соблазнительно игнорировать это, чтобы не осложнять ситуацию перед сном.
Но привычка убегать может превратиться в проблему безопасности. Когда вы находитесь на людях, важно, чтобы ваши дети оставались рядом. В случае очень маленьких детей, родитель-эксперт Джанет Лансбери предлагает родителям начать с профилактики.
Просто не давайте ребенку возможность убежать. Пристегните его в коляске или держите на руках. Если ребенок все равно хочет убежать, притяните его к себе, и объясните, почему он должен оставаться рядом.
6. Перебивание других.
Большинство детей нее хотят ничего плохого, когда начинают перебивать других, но это может превратиться в грубую привычку, которую они перенесут во взрослую жизнь. Если у вашего малыша проблемы с управлением волнением во время разговора, важно научить его терпению и умению дождаться своей очереди.
Один популярный метод, помогающий детям научиться не прерывать других, учит их прикладывать руку к плечу или бедру, когда им есть что сказать. Признайте присутствие своего ребенка, коснувшись его руки, но продолжайте разговор, пока не закончите.
Как только вы закончите, обратитесь к своему ребенку и внимательно выслушайте его. Это может занять много времени, но последовательное использование этого маленького трюка окупится в долгосрочной перспективе.