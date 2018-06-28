Шесть маленьких проблем с поведением детей, которые категорически нельзя игнорировать

Во-первых, мы предлагаем вам перестать повторять просьбы о несколько раз. Установите зрительный контакт с ребенком, прежде чем дать ему указания, а затем дайте один шанс услышать то, что вы хотите сказать. Если он по-прежнему игнорирует вас, придумайте соответствующее наказание. Оно должно соответствовать проступку.

3. Умышленное причинение вреда другим.

Маленькие дети рано начинают проверять границы. Для многих детей копанье ногами или кусание - это просто способы выразить свой гнев. И ваша задача заключается в том, чтобы научить их правильно выражать то, что они чувствуют. И внушить мысль, что они никогда не должны вредить другому человеку.

По словам эксперта по воспитанию д-ра Билла Сирса, если вы обнаружили привычку выражать агрессию дракой, требуется регулярное вмешательство, когда ваш ребенок расстроен. Доктор предлагает родителям начать с понимания того, почему их ребенок расстроен. И мягко скорректировать его выражение гнева.

Если ребенок еще мал, мягко помешайте ему ударить или укусить товарища, сказав ему, что не разрешаете причинять боль другим. Научите ребенка выражать свой гнев более безопасным образом.

4. Проявление неуважения.

Ребенок довольно быстро запоминает слово "нет!" И начинает использовать его против своих родителей. Крошечное сопротивление может быстро превратиться в чудовищную привычку неуважения.

Вы не пожалеете, что потратили время, чтобы научить вашего ребенка обуздать эту привычку. Для многих маленьких неуважение связано с переживанием сильных эмоций и с неумением выражать и управлять этими эмоциями.

Открыто говорить о чувствах с детьми - это эффективный способ научить их эмоциональному интеллекту, который им понадобится по мере взросления. Когда вы реагируете на эмоции ребенка, сопереживаете и помогаете ему выразить их, он лучше справляется с ними.

Попробуйте следующее: "Ого, ты, похоже, злишься, потому что я сказала тебе убрать за собой. Давай сделаем несколько глубоких вдохов, а затем ты сделаешь то, что я попросила".

5. Убегание.

Такое поведение чаще всего проявляется перед сном. Родители устали. Дети чувствуют это, и отбиваются от рук. Например, убегают, когда мы пытаемся уложить их в постель. И очень соблазнительно игнорировать это, чтобы не осложнять ситуацию перед сном.

Но привычка убегать может превратиться в проблему безопасности. Когда вы находитесь на людях, важно, чтобы ваши дети оставались рядом. В случае очень маленьких детей, родитель-эксперт Джанет Лансбери предлагает родителям начать с профилактики.

Просто не давайте ребенку возможность убежать. Пристегните его в коляске или держите на руках. Если ребенок все равно хочет убежать, притяните его к себе, и объясните, почему он должен оставаться рядом.

6. Перебивание других.

Большинство детей нее хотят ничего плохого, когда начинают перебивать других, но это может превратиться в грубую привычку, которую они перенесут во взрослую жизнь. Если у вашего малыша проблемы с управлением волнением во время разговора, важно научить его терпению и умению дождаться своей очереди.

Один популярный метод, помогающий детям научиться не прерывать других, учит их прикладывать руку к плечу или бедру, когда им есть что сказать. Признайте присутствие своего ребенка, коснувшись его руки, но продолжайте разговор, пока не закончите.