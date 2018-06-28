У британки лопнули губы после инъекций филлеров, но в клинике во всем винят... оральный секс

26-летняя Шарлотт Нил мечтала о красивых пышных губах. Именно поэтому девушка решилась на новомодные инъекции филлеров. Только вот результат оказался совсем не таким, на какой она рассчитывала, пишет Woman.ru.

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Врачи закачали наполнитель неравномерно, губы Шарлотт опухли и начали болеть. Девушка обратилась с жалобой в клинику. Там ей посоветовали помассировать губы, а когда это не помогло, предложили сделать повторную процедуру. Нил согласилась, но и на этот раз удача оказалась не на ее стороне. После очередного бьюти-сеанса губы британки раздуло до невероятных размеров. «Я была похожа на рыбу», — вспоминает Нил.

В один момент филлеры стали просачиваться наружу. Из-за жуткой боли Шарлотт было тяжело есть и говорить. Чтобы предостеречь других девушек от ее ошибок, она опубликовала в Сети видео, на котором продемонстрировала последствия неудачной процедуры.