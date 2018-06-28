У матерей с диабетом увеличивается риск рождения детей с аутизмом

Авторы исследования охватили 419 тысяч 425 детей (51% — мальчики), рожденных на сроке от 28 до 44 недель в период с 1995 по 2012 годы. Обсервационное исследование, в котором ученые просто наблюдали за ходом событий, не вмешиваясь в терапию, было построено на следующих опорных моментах: авторы отмечали наличие одного из трех основных типов диабета (сахарный диабет первого типа, сахарный диабет второго типа и так называемый гестационный диабет, который развивается именно во время беременности) на 26-й неделе беременности, а затем следили за состоянием детей первые семь лет, пишет Deti.mail.ru.

В цифрах результаты оказались следующими: 621 случай диабета первого типа, 9453 случая диабета второго типа. С гестационным диабетом ситуация была такая: 11 тысяч 922 случая было диагностировано на 26 неделе и еще у 24 тысяч 505 матерей этот тип диабета развился позже.