Что делать с пересоленным блюдом: несколько простых трюков

Суп можно вернуть с жизни, опустив в него марлевый мешочек (или пакетик) с рисом или любой другой крупой — она впитает лишнюю соль. Впоследствии ее можно использовать в качестве гарнира. Таким же образом работают картофель и лапша.

Овощи достаточно залить холодной водой, довести до кипения и оставить на несколько минут, пишет Justcoolidea.ru.

Овощное рагу спасут предварительно пассированные помидоры, а также мягкие несоленые сыры типа брынзы или моцареллы.

Картофельное пюре станет менее соленым, если добавить в него яйцо. В сложных случаях можно сварить еще одну порцию картошки, пюрировать ее и соединить с пересоленной частью.

Грибы, рыбу, мясо можно разбавить картошкой, сметанным соусом, луковой поджаркой, рисом.

По тому же принципу можно восстановить фарш — добавьте в него рис, картофель, тертый кабачок, морковку, лук.