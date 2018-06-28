Что делать с пересоленным блюдом: несколько простых трюков

Если в процессе кулинарного творчества вы отвлеклись и переборщили с солью, попробуйте восстановить приемлемый вкус блюда или продукта с помощью подручных средств.
Суп можно вернуть с жизни, опустив в него марлевый мешочек (или пакетик) с рисом или любой другой крупой — она впитает лишнюю соль. Впоследствии ее можно использовать в качестве гарнира. Таким же образом работают картофель и лапша.
Овощи достаточно залить холодной водой, довести до кипения и оставить на несколько минут, пишет Justcoolidea.ru.
Овощное рагу спасут предварительно пассированные помидоры, а также мягкие несоленые сыры типа брынзы или моцареллы.
Картофельное пюре станет менее соленым, если добавить в него яйцо. В сложных случаях можно сварить еще одну порцию картошки, пюрировать ее и соединить с пересоленной частью.
Грибы, рыбу, мясо можно разбавить картошкой, сметанным соусом, луковой поджаркой, рисом.
По тому же принципу можно восстановить фарш — добавьте в него рис, картофель, тертый кабачок, морковку, лук.
Если времени на исправления нет, напоите гостей брютом. Пузырьки, выходящие из игристых вин, купируют чувствительность языковых сосочков. Даже если фокус не удастся, все наверняка останутся довольны трапезой.