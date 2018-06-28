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Рецепт: избавляемся от прыщей и черных точек на лице

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Прыщи и черные точки — проблема, характерная не только для подростков. Появление таких недостатков может быть вызвано различными причинами, в том числе дисфункцией внутренних органов. Однако сделать кожу безупречно гладкой и сияющей, если воспалительных элементов не так много, вполне можно и без похода к косметологу. Наверняка, ингредиенты для чудо-маски, покорившей женщин по всему миру, найдутся и в вашем доме!

Берем:

    Активированный уголь — ½ таблетки.

    Воду или молоко — ½ чайной ложки.

    Желатин — ½ чайной ложки.

    Кисть с жестким ворсом.

Смешайте все компоненты в отдельной емкости, предварительно размельчив активированный уголь. Не опасайтесь: маска не должна выглядеть однородной. Поставьте полученную смесь в микроволновку на 15 секунд, а затем, когда смесь остынет, нанесите ее на лицо. Эффективнее всего использовать средство после ванны, когда кожа распарена, пишет Justcoolidea.ru.

Вбивайте смесь в поры жесткой кистью, а затем нанесите поверх тонкий слой маски. Через 10–15 минут образовавшуюся пленку можно снять, удаляя маску единым пластом по направлению от подбородка ко лбу.

Результатом применения этого простого состава станут чистые, суженные поры. Такого мгновенного эффекта не дает даже профессиональная косметика!

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