Рецепт: избавляемся от прыщей и черных точек на лице

Прыщи и черные точки — проблема, характерная не только для подростков. Появление таких недостатков может быть вызвано различными причинами, в том числе дисфункцией внутренних органов. Однако сделать кожу безупречно гладкой и сияющей, если воспалительных элементов не так много, вполне можно и без похода к косметологу. Наверняка, ингредиенты для чудо-маски, покорившей женщин по всему миру, найдутся и в вашем доме!