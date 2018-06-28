Простой банановый чизкейк из четырех ингредиентов

Один из самых вкусных десертов к чаепитию для любого повода – чизкейк. Он делается очень просто, и всегда всем удается.
Сегодня мы хотим предложить вам рецепт бананового чизкейка всего из четырех ингредиентов, передает Justcoolidea.ru.
Вам понадобятся:
нежирный творог – 500 г;
бананы – 5-6 шт. (можно перезревшие);
мука – 2 ст. л.;
1 яйцо.
Готовим
В блендере взбиваем творог с бананом. Можно творог протереть и через сито, а банан размять вилкой. Далее всыпаем муку, разбиваем яйцо. Доводим тесто до однородности. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Присыпать мукой и вылить тесто. Ставим чизкейк в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем примерно полчаса. Если чизкейк покажется вам не очень сладким, посыпьте его сахарной пудрой или ешьте с медом.