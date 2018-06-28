Простой банановый чизкейк из четырех ингредиентов

В блендере взбиваем творог с бананом. Можно творог протереть и через сито, а банан размять вилкой. Далее всыпаем муку, разбиваем яйцо. Доводим тесто до однородности. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Присыпать мукой и вылить тесто. Ставим чизкейк в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем примерно полчаса. Если чизкейк покажется вам не очень сладким, посыпьте его сахарной пудрой или ешьте с медом.