Мать кормит грудью семилетнего сына, хотя ее обвиняют в детском насилии

«Я начала замечать, что он вел себя немного не так, как другие мои дети в шестимесячном возрасте. Он не любил сидеть в коляске, но с удовольствием висел на груди. Что я только не пробовала, но он не успокаивался, пока я не прикладывала его к груди», пишет Soulpost.ru.

Чейз и его младший четырехлетний брат Феникс — аутисты, и до сих пор находятся на грудном вскармливании — в основном, потому что это помогает им успокаиваться.

«Когда они были совсем маленькими, я кормила примерно каждые пару часов. Теперь это в основном перед сном. Это так мило, Чейзу просто нужно это ощущение безопасности», — говорит мать.

«Обычно он не просит этого на людях, но если у него истерика, то я понимаю, что ему это нужно».

Женщина сказала, что свидетели ее грудного вскармливания семилетнего сына назвали это детским насилием. Онлайн-комментарии встречаются еще хуже.

«Мы по-разному справляемся с аутизмом Чейза. Иногда достаточно объятий, дыхательных упражнений или отвлечься».