Чт, 28.06.2018
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  • Мать кормит грудью семилетнего сына, хотя ее обвиняют в детском насилии

Мать кормит грудью семилетнего сына, хотя ее обвиняют в детском насилии

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Шок. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Одна из самых спорных тем среди матерей: как долго кормить грудью ребенка и обязательно ли кормить вообще. Но Лиса Бриджер, мать пятерых детей, кормит своих детей грудью в общей сложности уже 20 лет, ну и пусть ее сыну Чейзу уже семь лет.

«Я начала замечать, что он вел себя немного не так, как другие мои дети в шестимесячном возрасте. Он не любил сидеть в коляске, но с удовольствием висел на груди. Что я только не пробовала, но он не успокаивался, пока я не прикладывала его к груди», пишет Soulpost.ru.

Чейз и его младший четырехлетний брат Феникс — аутисты, и до сих пор находятся на грудном вскармливании — в основном, потому что это помогает им успокаиваться.

«Когда они были совсем маленькими, я кормила примерно каждые пару часов. Теперь это в основном перед сном. Это так мило, Чейзу просто нужно это ощущение безопасности», — говорит мать.

«Обычно он не просит этого на людях, но если у него истерика, то я понимаю, что ему это нужно».

Женщина сказала, что свидетели ее грудного вскармливания семилетнего сына назвали это детским насилием. Онлайн-комментарии встречаются еще хуже.

«Мы по-разному справляемся с аутизмом Чейза. Иногда достаточно объятий, дыхательных упражнений или отвлечься».

Мальчик по возрасту должен ходить в первый класс, но он учится по системе хоум-скулинга. По словам матери, он уже решает математические примеры 3-4 класса.

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