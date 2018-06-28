Пять «милых» вещей, которые отталкивают мужчин в женщинах

Некоторые моменты из чисто девчачьего поведения, которые твои подружки считают милыми или прикольными, могут стоить тебе уважения и восхищения мужчины, который тебе нравится. К сожалению, большинство парней не скажут тебе, что именно их отталкивает в тебе. Они просто исчезнут из твоей жизни. Но вот пять якобы милых женских вещей, которые отпугивают мужчин:
1. Сюсюканье
Некоторые девушки сами по себе такие, другие строят из себя блондинку-глупышку, думая, что именно такие нравятся мужчинам. Но на самом деле именно глупость и неадекватность такого поведения и отталкивает достойных мужчин, пишет Soulpost.ru.
2. Ходить везде со своей собачкой
Мужчина может обожать собак, но зачастую им не нравится, когда девушка носится с собакой как с ребенком и везде берет ее с собой — в специальных сумках, слингах, а еще в одежках и заколках. Для мужчин это диагноз.
3. Чрезмерная странность
У каждого есть свои тараканы и странности, но если это не необходимость, прибереги знакомство с ними на потом. Мужчине не нужно знать, что ты веришь в теорию заговора или в то, что пирамиды в Египте построили инопланетяне. Поговорить об этом вы сможете, когда он уже влюбится в тебя, а на первом свидании такие темы могут его спугнуть.
4. Слишком много макияжа
Мужчинам нравится натуральность, а когда на тебе несколько слоев макияжа, он чувствует, будто пришел на театральное представление, а не на свидание с простой девушкой.
К тому же, он хочет знать, что ты можешь быть спонтанной и просто встать в воскресенье утром, натянуть джинсы и пойти на прогулку. Да и ты выглядишь более уверенной в себе, когда не прячешься под тоннами косметики.
5. Жаловаться на свою внешность
Да, мы все иногда чувствуем себя толстыми, но мужчины не хотят это слышать. Если он с тобой, значит он уже считает тебя привлекательной и не зацикливается на каких-то твоих недостатках.