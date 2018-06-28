Пять «милых» вещей, которые отталкивают мужчин в женщинах

1. Сюсюканье

Некоторые девушки сами по себе такие, другие строят из себя блондинку-глупышку, думая, что именно такие нравятся мужчинам. Но на самом деле именно глупость и неадекватность такого поведения и отталкивает достойных мужчин, пишет Soulpost.ru.

2. Ходить везде со своей собачкой

Мужчина может обожать собак, но зачастую им не нравится, когда девушка носится с собакой как с ребенком и везде берет ее с собой — в специальных сумках, слингах, а еще в одежках и заколках. Для мужчин это диагноз.

3. Чрезмерная странность

У каждого есть свои тараканы и странности, но если это не необходимость, прибереги знакомство с ними на потом. Мужчине не нужно знать, что ты веришь в теорию заговора или в то, что пирамиды в Египте построили инопланетяне. Поговорить об этом вы сможете, когда он уже влюбится в тебя, а на первом свидании такие темы могут его спугнуть.

4. Слишком много макияжа

Мужчинам нравится натуральность, а когда на тебе несколько слоев макияжа, он чувствует, будто пришел на театральное представление, а не на свидание с простой девушкой.

К тому же, он хочет знать, что ты можешь быть спонтанной и просто встать в воскресенье утром, натянуть джинсы и пойти на прогулку. Да и ты выглядишь более уверенной в себе, когда не прячешься под тоннами косметики.

5. Жаловаться на свою внешность