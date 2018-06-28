Читайте, когда вам нужно срочно обратиться к гинекологу

Кровотечение или выделения между месячными

Не стоит паниковать, если вы заметили на белье следы выделений, но надо обязательно обратиться к врачу. Такого рода выделения могут быть первыми признаками рака шейки матки - это особенно актуально, если вы уже прошли менопаузу. Причины выделений могут быть и более безопасными, например, гормональный сбой, однако лучше подстраховаться и исключить по-настоящему серьезное заболевание, пишет Goodhouse.ru.

Боль во время секса

Некоторый дискомфорт во время полового акта, связанный с какими-то новыми практиками, вполне нормален – однако если боль становится регулярной, обязательно следует обратиться к врачу. Это может быть признаком недостаточной смазки, вагинизма (когда спазмы влагалищных мышц затрудняют проникновение) или вульводинии (вызванные гиперактивными нервными волокнами вокруг вульвы). Также боль во время полового акта может быть вызвана грибковыми инфекциями, ЗППП, фибромой матки или воспалительными заболеваниями органов малого таза.

Изменения в вашем цикле

Такого рода нарушения могут иметь много причин, включая беременность и грудное вскармливание, расстройства пищевого поведения, чрезмерные нагрузки, синдром поликистозных яичников, преждевременную овариальную недостаточность, воспалительную болезнь таза и миомы матки. Но все они достаточно серьезны и требуют внимания врача.

Длительные и обильные месячные

Если кровотечение длиться более семи дней; если вам приходится менять по одной прокладке или тампону в час; если ночью вам приходиться вставать, чтобы сменить прокладку – обязательно обратитесь к врачу. Эти симптомы могут свидетельствовать о таких заболеваниях, как эндометриоз, гипотиреоз и даже рак. Это также может быть связано с выкидышем и внематочной беременностью, потенциально опасным для жизни состоянием. Не игнорируйте этот симптом, обязательно обратитесь к врачу!

Ваш ПМС просто ужасен

Хотя причины предменструального синдрома до сих пор не совсем понятны, считается, что колебания серотонина могут вызвать чувство депрессии, усталости, тяги к пище и изменений в структуре сна. Кроме того, было обнаружено, что у некоторых женщин с тяжелым ПМС наблюдается недиагностированная депрессия. Если вы заметили, что несколько дней перед менструацией проходят особенно тяжело, обратитесь к врачу – это может быть очень важно

У вас чрезмерное вздутие живота

Чрезмерно округлившийся живот – один из самых главных симптомов рака яичников. Особенно важно обратиться к врачу, если вздутие сопровождается чувством дискомфорта и тупой болью, а вздутие не проходить после начала месячных.

Зуд или жжение во время мочеиспускания

Это может быть неприятным симптомом инфекции мочевых путей. Но если эти симптомы сопровождаются изменением цвета или текстуры вульвы, они могут свидетельствовать о раке в этой области – особенно если вы заметили белые пятна при самоосмотре. В любом случае, срочно обратитесь к врачу!

Частые позывы к мочеиспусканию

Если вы заметили, что стали чаще мочиться, обязательно обратитесь к врачу: это может быть признаком миомы матки или даже диабета – особенно если позывы к мочеиспусканию сопровождаются постоянной сильной жаждой.

Непривычные выделения из влагалища

У большинства женщин в определенный период цикла наблюдаются выделения из влагалища – таким образом их организм избавляется от отмерших клеток и бактерий в репродуктивных органов, защищая их от инфекций. Как правило, они прозрачные или молочно-белого цвета и почти не имеют запаха. Но вам следует обратиться к врачу, если ваши выделения изменили цвет или запах, стали более обильными и изменили свою структуру. Это может быть признаком рака шейки матки, диабета, инфекций, передающихся половым путем, атрофии влагалища или трихомониаза и других инфекций.

Боль в области таза или брюшной полости