Пять сочетаний продуктов, с которыми худеть легко и приятно

Курица или индейка и жгучий перчик

Во всех рекомендациях по ускорению обмена веществ обязательно встречается совет есть побольше перца: красный перец на только содержит вещества, помогающие организму активнее сжигать калории, но и «разгоняет» метаболизм. Ну, а белое мясо птицы – самый полезный источник белка, который поможет вам надолго сохранить чувство сытости. Отличный вариант обеда, пишет Goodhouse.ru.

Фасоль и кукуруза

Если вы всерьез решили вести здоровый образ жизни и правильно питаться, вам обязательно надо ввести в свой рацион бобовые: в них очень много растительного белка, который не только необходим организму для строительства новых клеток, но и отлично насыщает – а значит, способствует похудению. В кукурузе же высоко содержание устойчивого крахмала – сложного углевода, который необходим для нормальной работы кишечника. Бобы, фасоль или нут в сочетании с кукурузой должны быть регулярно на вашем столе, если вы по-настоящему заботитесь о своем здоровье и красоте.

Шпинат и авокадо

Добавьте к ним немного оливкового масла – и получится по-настоящему волшебный салат, богатый витаминами, микроэлементами и полезными жирами. А если добавить к нему лимонный сок, жирную рыбу или цельнозерновой хлеб, получится и вовсе идеальное блюдо – и для фигуры, и для здоровья.

Греческий йогурт и миндаль

Эти два продукта идеальны именно в сочетании, так как содержащиеся в них витамины и микроэлементы лучше всего усваиваются организмом именно «в паре»: так, богатый жирами греческий йогурт поможет лучше усвоить полезные витамин Е и антиоксиданты, которые содержатся в миндале. Отличный вариант для завтрака или полдника!

Овощи и яйца