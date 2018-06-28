Чего мужчины хотят от отношений на самом деле

1. Мужчины не выносят лести

Принято считать, что все мужчины без ума от лести. Однако профессиональный коуч и специалист по брачным отношениям Ринатта Парис утверждает, что честность ценится мужчинами так же высоко, как преданность, уважение и внешняя привлекательность, пишет Adme.ru.

Действительно, мужчины хотят слышать правду от спутницы жизни, но предпочитают, чтобы это была все-таки правда, а не критика. В общем, идеальная жена, по мнению интернет-пользователей, должна честно высказывать свое мнение, но не осуждать.

2. Мужчины не прочь поболтать о жизни

Как ни странно, они не против пустой болтовни. Вопреки устоявшемуся мнению, мужчины не любят молчуний — им действительно интересно, как у вас дела. Мы не шутим.

Спикер Университета Канзаса и талантливый писатель Деджи Акингбад (Deji Akingbade) утверждает, что одной из главных причин распада семей является отсутствие общения. Если вам не о чем поговорить, то это очень тревожный признак. Общение помогает понять чувства друг друга, ведь читать мысли люди пока не научились.

3. Мужчины гораздо романтичнее женщин

Американский киберпсихолог и специалист по межличностным отношениям Гвендолин Сейдман провела сравнительный анализ исследований, посвященных романтичности у мужчин и женщин, и пришла к интересному выводу. Оказывается, мужчины превосходят женщин в романтичности: в любви для них очень важны яркие эмоции, и, как правило, они первыми признаются в своих чувствах. А женщины, напротив, более прагматичны и избирательны в поисках спутника жизни.

4. Мужчины любят женщин, которые красятся

Большинство мужчин утверждают, что нет ничего лучше естественной женской красоты, но это лукавство. По данным американского сайта знакомств, женщины, которые наносят макияж и делают укладку, получают гораздо больше предложений о знакомстве. Таким образом, внешняя привлекательность и яркость по-прежнему ценятся мужчинами.

5. Путь к сердцу мужчины действительно лежит через желудок

Мужчинам важна домашняя еда, а психолог и коуч-тренер в сфере романтических отношений Патрик Вэнис уверен, что приготовление пищи и вовсе имеет чуть ли не сакральный характер.

Аппетитные запахи создают ощущение уюта, а еще парни действительно рады, что возлюбленная совершила своего рода подвиг и освоила по-настоящему сложный рецепт. Мужчины любят женщин, которые готовят для них, и это не стереотип.

6. Мужчины не хотят лишнего внимания от посторонних

Если вы не мыслите своей жизни без Facebook или Instagram и делитесь личными подробностями легко и просто, то будьте готовы к тому, что это напрягает окружающих. Мужчины с опаской относятся к сомнительной популярности в социальных сетях и отнюдь не мечтают стать героями обсуждений. Психологи утверждают, что мужчины предпочитают избегать лишнего внимания и ценят женщин, которые умеют хранить тайну личной жизни.

7. Мужчины любят самодостаточных женщин