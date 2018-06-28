Чт, 28.06.2018
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Женщина приготовила на ужин родственникам коварную месть

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Ужин.

ФОТО: Scanpix

Жительница Индии была арестована после того, как накормила своих родственников отравленной стряпней. Сообщается, что инцидент произошел в индийском городе Халапур 22 июня. Виновницей является 23-летняя Прадню Сурвейз, которая отравила пятерых своих гостей. Среди них было трое детей.

Женщина призналась полиции, что добавила в блюда порошок, который используют для травли змей. Таким образом она хотела убить мужа и четверых членов его семьи, которые два года насмехались над ее кулинарными способностями, пишет Segodnya.ua.

Ее родственник устроил пиршество, на которое пришли 120 человек. Из них 88 были госпитализированы с резкой болью в животе и рвотой. Женщина призналась, что на убийство она пошла осознанно.

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