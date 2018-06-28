"Я - визажист, и я считаю, что вы должны знать, чем дорогая косметика отличается от дешевой"

Если вы любите декоративную косметику, у вас наверняка есть любимые бренды, которые вы покупаете регулярно. Возможно, некоторые из них дорогие.
Но чем обусловлена высокая цена? Значит ли это, что за большую цену вы приобретаете лучший продукт? Журналистка Дженни Лельвица Бутаччо провела свое расследование и выяснила вот что. Ее статью опубликовал Healthy Way, передает Lifter.com.ua.
Поклонники элитной косметики часто заявляют, что такие продукты имеют более качественные ингредиенты. Но беглый просмотр Instagram показывает, что многие девушки используют масс-маркет. Какая же из них лучше?
"Лично я покупаю почти все косметические товары в универмагах или у элитных ритейлеров онлайн. Я работаю дома, поэтому профессиональный макияж мне нужен только в особых случаях. А в универмаге много недорогой косметики, которую я беру просто, чтобы порадовать себя.
Однако было время, что я использовала и масс-маркет. Тогда ценовая категория этих брендов была более доступной для меня, и мне нравилось экспериментировать с текстурами и цветами. Спустя время я перешла на элитную косметику. Но мысль, какая же из категорий лучше, не давала мне покоя.
Чтобы сравнить эти две категории косметики, я поговорила с несколькими экспертами - косметическим химиком, генетиком, фармацевтом и визажистом - чтобы собрать информацию и выяснить различия между аптечными и элитными продуктами".
Эта информация пригодится для того, чтобы знать, за какие продукты нужно дорого платить, а на каких можно сэкономить.
Ингредиенты разные.
Сторонники теории мирового косметического заговора могут сколько угодно утверждать, что все кремы — и дорогие, и дешевые — разливаются из одного котла. "Ингредиенты не одинаковые", - говорит косметический химик Сорайя Али-Хоуп.
Она много знает о косметической промышленности, так как работает в ней уже 34 года на Octagon Marketing Group, который помогает производителям создавать косметику.
«Сырье доставляется из разных стран и может быть извлечено из природных источников или синтезировано в лаборатории».
Бренды массового рынка, такие как CoverGirl или Revlon, включают в свои продукты более синтетические и менее дорогие ингредиенты.
А высококачественная косметика, такая как MAC и Bobbi Brown, имеет премиальную рецептуру, более качественные ингредиенты, большое количество пигментов и используют дорогостоящие технологии в создании этих продуктов.
Али-Хоуп говорит, что высококачественные бренды регулярно используют передовые разработки. Элитная косметика содержит более чистые ингредиенты, меньше наполнителей, а также широкий ряд оттенков, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности любого типа кожи.
Количество ингредиентов зависит от цены.
Имеют ли два продукта, которые предположительно содержат одни и те же активные ингредиенты, действуют одинаково? Не обязательно.
Потребители могут не знать, что хоть компании и продвигают продукцию с содержанием определенных ингредиентов, но в то же время количество этих специальных ингредиентов варьируется у каждого бренда.
"Есть определенные различия в ингредиентах и рецептурах для брендов высшего класса по сравнению с масс-маркетом", - объясняет Нил Кувей, главный генетик и главный операционный директор марка HydroPeptide.
"Пептиды (короткие цепи аминокислот) являются отличным примером того, что тип и количество пептида влияют на эффективность".
Питер Матраверс , фармацевт, главный научный сотрудник компании Арбонна, советует:
"Для ежедневного макияжа вполне можно выбирать бюджетный сегмент массового рынка. Не вся ваша косметика должны быть премиальной», - говорит он. Магазинные бренды формулируют свои продукты с учетом доступности и последних тенденций".
Высококачественные продукты, с другой стороны, сформулированы так, чтобы лучше соответствовать предпочтениям и целям человека, то есть выполняют более конкретные функции в рутине красоты.
А что скажет визажист?
Чикагский визажист, Ванесса Валиант из Vaillant Beauty, чья клиентская база состоит из знаменитостей, моделей и обычных женщин - пользуется высококлассными брендами из-за их последовательных рецептур и широкого спектра пигментов для каждого тона кожи.
Масс-маркет, тем не менее, имеет преимущество, когда речь заходит о цене и экспериментах. Он пригодится при тестировании новых продуктов (например, последней матовой помады или металлических теней для век), чтобы не платить больше.
"В принципе, любой человек может взять масс-маркет и довести его на своей коже до совершенства", - говорит она.
На некоторых продуктах не стоит экономить.
Ванесса рекомендует покупать ухаживающие средства, основы, наборы кистей и губную помаду у элитных марок.
"Красивый макияж начинается со здоровой кожи. Я выбираю линию по уходу за кожей компании Kiehl. Также важно не экономить на тональной основе. Качественная тональная основа имитирует вид голой ухоженной кожи. Мой личный выбор - Том Форд и Диор".
"Из кистей, - продолжает она, - мне нравятся NARS. Качественные кисти служат дольше; они более мягкие и лучше приспособлены к определенным областям лица. Помады лучше покупать от Bobbi Brown".
А тушь для ресниц, тени для век, румяна, хайлайтеры и карандаши для глаз можно брать в универмаге. «Maybelline mascara - лучшая тушь для ресниц из масс-маркета - вы найдете ее в каждом наборе профессионального визажиста», - говорит она. Тени и карандаши можно брать у NYX.
Независимо от того, предпочитаете ли вы аптечную косметику, масс-маркет или элитные бренды, важно сосредоточиться на том, что лучше всего соответствует потребностям вашей кожи - от цены до износостойкости продукта.
В конечном счете, лучшие бренды - это те, помогают вам выглядеть и чувствовать себя лучше всего - независимо от того, сколько они стоили.