"Я - визажист, и я считаю, что вы должны знать, чем дорогая косметика отличается от дешевой"

Но чем обусловлена высокая цена? Значит ли это, что за большую цену вы приобретаете лучший продукт? Журналистка Дженни Лельвица Бутаччо провела свое расследование и выяснила вот что. Ее статью опубликовал Healthy Way, передает Lifter.com.ua.

Поклонники элитной косметики часто заявляют, что такие продукты имеют более качественные ингредиенты. Но беглый просмотр Instagram показывает, что многие девушки используют масс-маркет. Какая же из них лучше?

"Лично я покупаю почти все косметические товары в универмагах или у элитных ритейлеров онлайн. Я работаю дома, поэтому профессиональный макияж мне нужен только в особых случаях. А в универмаге много недорогой косметики, которую я беру просто, чтобы порадовать себя.

Однако было время, что я использовала и масс-маркет. Тогда ценовая категория этих брендов была более доступной для меня, и мне нравилось экспериментировать с текстурами и цветами. Спустя время я перешла на элитную косметику. Но мысль, какая же из категорий лучше, не давала мне покоя.

Чтобы сравнить эти две категории косметики, я поговорила с несколькими экспертами - косметическим химиком, генетиком, фармацевтом и визажистом - чтобы собрать информацию и выяснить различия между аптечными и элитными продуктами".

Эта информация пригодится для того, чтобы знать, за какие продукты нужно дорого платить, а на каких можно сэкономить.

Ингредиенты разные.

Сторонники теории мирового косметического заговора могут сколько угодно утверждать, что все кремы — и дорогие, и дешевые — разливаются из одного котла. "Ингредиенты не одинаковые", - говорит косметический химик Сорайя Али-Хоуп.

Она много знает о косметической промышленности, так как работает в ней уже 34 года на Octagon Marketing Group, который помогает производителям создавать косметику.

«Сырье доставляется из разных стран и может быть извлечено из природных источников или синтезировано в лаборатории».

Бренды массового рынка, такие как CoverGirl или Revlon, включают в свои продукты более синтетические и менее дорогие ингредиенты.

А высококачественная косметика, такая как MAC и Bobbi Brown, имеет премиальную рецептуру, более качественные ингредиенты, большое количество пигментов и используют дорогостоящие технологии в создании этих продуктов.

Али-Хоуп говорит, что высококачественные бренды регулярно используют передовые разработки. Элитная косметика содержит более чистые ингредиенты, меньше наполнителей, а также широкий ряд оттенков, чтобы удовлетворить индивидуальные потребности любого типа кожи.

Количество ингредиентов зависит от цены.

Имеют ли два продукта, которые предположительно содержат одни и те же активные ингредиенты, действуют одинаково? Не обязательно.

Потребители могут не знать, что хоть компании и продвигают продукцию с содержанием определенных ингредиентов, но в то же время количество этих специальных ингредиентов варьируется у каждого бренда.