54-летняя Бригитта Нильсен показала новорожденную дочь

На кадре Нильсен изображена с новорожденной дочкой в украшенной воздушными шарами и мягкими игрушками палате в больнице. Счастливая Бриггита нежно прижимает ребенка к груди, демонстрируя при этом свое роскошное кольцо, передает Telegraf.com.ua .

Нильсен уже давно говорила о планах родить еще одного ребенка. Актриса не скрывала, что прибегнет к экстракорпоральному оплодотворению. С 2006 года она замужем за итальянским телепродюсером Матти Десси, который моложе ее на 15 лет. Матти стал пятым мужем для Бригитты. А брак с Сильвестром Сталлоне был вторым.