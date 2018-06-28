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54-летняя Бригитта Нильсен показала новорожденную дочь

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ФОТО: Leonhard Foeger / Reuters

54-летняя датская модель и актриса Бриггита Нильсен поделилась со СМИ эксклюзивной фотографией маленькой дочери Фриды, которую звезда родила 22 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса.

На кадре Нильсен изображена с новорожденной дочкой в украшенной воздушными шарами и мягкими игрушками палате в больнице. Счастливая Бриггита нежно прижимает ребенка к груди, демонстрируя при этом свое роскошное кольцо, передает Telegraf.com.ua.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

Нильсен уже давно говорила о планах родить еще одного ребенка. Актриса не скрывала, что прибегнет к экстракорпоральному оплодотворению. С 2006 года она замужем за итальянским телепродюсером Матти Десси, который моложе ее на 15 лет. Матти стал пятым мужем для Бригитты. А брак с Сильвестром Сталлоне был вторым.

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