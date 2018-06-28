Чт, 28.06.2018
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  • Именно это явление чаще всего вызывает гипертонию у женщин

Именно это явление чаще всего вызывает гипертонию у женщин

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ФОТО: Vikki Grant/picture alliance/moodboard/Scanpix

Женщины, которым с трудом удается заснуть, страдают от гипертонии и болезней сердца. Повышенный риск наблюдается даже в том случае, если представительницы прекрасного пола спят рекомендованные 7-9 часов.

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке исследовали связь между артериальным давлением и качеством сна у 300 женщин. Исследование показало, что такие нарушения сна, как трудности с засыпанием, недостаточная продолжительность сна или бессонница, существенно увеличивают артериальное давление у женщин. 50% представительниц прекрасного пола, которые приняли участие в исследовании, имели низкое качество сна, пишет Medikforum.ru.

Исследование показало, что сокращение продолжительности сна увеличивало риск женщин столкнуться с воспалительными процессами в кровеносных сосудах, которые также приводили к болезням сердца. Оказалось, что женщины страдают от проблем со сном чаще, чем мужчины. Именно поэтому женщинам необходимо не мириться с этими проблемами, а пытаться с ними справиться, как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Это убережет их организм от развития гипертонии со всеми вытекающими последствиями.

В целом, исследование убедительно продемонстрировало связь между нарушениями качества сна и значительным повышением артериального давления. Причем речь шла об умеренных нарушениях, а вовсе не о тяжелой бессоннице или таких патологиях, как апноэ во сне. Эти же нарушения приводили к патологическим воспалениям в кровеносных сосудах.

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