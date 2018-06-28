Именно это явление чаще всего вызывает гипертонию у женщин

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке исследовали связь между артериальным давлением и качеством сна у 300 женщин. Исследование показало, что такие нарушения сна, как трудности с засыпанием, недостаточная продолжительность сна или бессонница, существенно увеличивают артериальное давление у женщин. 50% представительниц прекрасного пола, которые приняли участие в исследовании, имели низкое качество сна, пишет Medikforum.ru.

Исследование показало, что сокращение продолжительности сна увеличивало риск женщин столкнуться с воспалительными процессами в кровеносных сосудах, которые также приводили к болезням сердца. Оказалось, что женщины страдают от проблем со сном чаще, чем мужчины. Именно поэтому женщинам необходимо не мириться с этими проблемами, а пытаться с ними справиться, как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Это убережет их организм от развития гипертонии со всеми вытекающими последствиями.