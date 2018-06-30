Пять способов избавиться от мешков под глазами

Так или иначе, с такими вопросами, как мешки и круги под глазами, не стоит бороться исключительно самостоятельно. Всегда лучше консультироваться со специалистом, который поможет выявить причину проблемы, пишет Fabiosa.ru.

А тем временем, пока вы дойдете до нужного врача, можно позаботиться о внешнем виде глаз самостоятельно. В современной косметической линии продуктов для глаз есть специальные средства, но мы поговорим про народные способы.

1. Картофель

Холодный картофель хорошо снимает отеки. Поэтому сырой картофель следует нарезать колечками и положить под глаза на 5-10 минут. Затем промойте глаза проточной водой.

2. Сок или мякоть листьев алоэ

Сделайте из листьев алоэ кашицу, отожмите массу, чтобы получить сок. Смочите в нем ватные диски и на пять-семь минут приложите к глазам.

В качестве экспресс-метода можно сок не отжимать, а поместить кашицу в несколько слоев марли и сделать компресс. Идеальный вариант, если листья алоэ предварительо охлаждены в холодильнике.

3. Огурец

Холодный огурец из холодильника нарезать кружочками и положить на глаза. Такой «компресс» следует оставить на 10-15 минут.

4. Молоко

Смочите кусочек ткани в холодном молоке и приложите на глаза на минут 30-40. Этот рецепт не только снимает отеки, но и воспаление с глаз.

5. Чайные пакетики

Пакетики чая следует замочить в теплой воде, затем 5-10 минут подержать в холодильнике. Компресс подержать 20 минут. Лучше всего брать пакетики с натуральным чаем, особенно хорошо подойдут ромашка или зеленый чай.

Вот такие нехитрые способы визуально убрать мешки под глазами. В основе них, обратите внимание, лежит холод, так что если под руками нет ни яиц, ни огурца, ни молока, возьмите кубики льда и помассируйте веки под глазами. Но делайте это не долго, чтобы не воспалить глаза. Этот способ следует применять только если возникла крайняя необходимость выглядеть прекрасно, и других средств под рукой нет.