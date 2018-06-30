Ниточное окрашивание - новый тренд, которых подходит для любых оттенков волос

К счастью любительниц походов в салон, появился новый тренд - ниточное окрашивание. На английском его называют "Strandlights", поэтому именно под таким тегом стоит искать картинки в Instagram, если захочется изучить парочку вариантов.

Это окрашивание создает эффект солнечного поцелуя. На первый взгляд может показаться, что это обычное мелирование, но все гораздо сложнее, пишет Fabiosa.ru.

Чтобы сделать ниточное окрашивание, мастеру нужно тщательно отделить очень маленькие прядки друг от друга. Слоями их окрашивают в разные оттенки блонда, что добавляет эффект сияния.

Такое окрашивание займет немало времени, ведь это практически ювелирная работа! Прелесть в том, что такая техника подходит обладательницам любого оттенка волос. Блондинкам будут делать эффект наоборот, то есть затемнять пряди, а брюнеткам и рыженьким - осветлять.

Можно сделать такое окрашивание на всю длину, а можно - от середины. Благодаря тому, что пряди тонкие, когда волосы отрастают, это не так заметно. Освежать окрашивание нужно будет не раньше, чем через 3-4 месяца.

Если готовы сиять этим летом, самое время сменить имидж! Это ведь всегда идет женщинам на пользу. Новый образ дарит хорошее настроение и прилив уверенности в себе.