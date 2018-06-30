Семь ошибок, из-за которых обувь смотрится дешево

1. Чересчур высокая платформа

Это мы про туфли, в которых каблук становится еще выше за счет внушительной платформы. Кто-то считает такую обувь сексуальной, но в большинстве моделей это смотрится пошло, вульгарно и безвкусно. И сильно напоминает 90-е. Даже небольшой каблучок уже украшает ножку, и нет надобности задирать планку еще выше, передает Fabiosa.ru.

2. Не по размеру

Они могут быть больше или меньше, но суть от этого не меняется. Вы же не носите пальто с плеча младшей сестры? Красота обуви блекнет, если обувь не сидит по ноге. Подбирайте модель не по принципу "модно-немодно", а по принципу "удобно-красиво".

3. Слишком сложные экземпляры

Лаковые балетки с бархатными бантами или кожаные туфли с обилием страз чаще всего выглядят прилично только в коллекциях именитых брендов. В масс-маркете самую прекрасную идею портят до неузнаваемости. Это как в истории с ботильонами Marni с золотым каблуком. Помните? Замшу сменил дешевый бархат, а качественное металлизированное покрытие - блестящая клееночка.

4. Хэви металл

С ремешками, шипами и заклепками перестараться легко. Если вы не гот и не девушка байкера, то оставьте подобные вещи на полке, а сами присмотритесь к более сдержанным вариантам.

5. Потертости

Любые ссадины, царапины и поломки на туфлях вредят их внешнему виду. Даже если когда-то это были обалденные дорогие туфли. Особенно механические повреждения бросаются в глаза на замшевой и бархатной обуви. Что делать? Выбросить эту пару, а впредь быть аккуратнее.

6. Искусственная кожа

Сама по себе искусственная кожа - не приговор. Из так называемой экокожи нередко изготавливают обувь даже люксовые марки. Но все зависит от модели обуви и производителя.

7. Лаковая обувь

Лак лаку рознь. Опять же. Мы не говорим, что такая обувь плоха сама по себе, но, во-первых, найти достойные лакированные туфли - задача не из легких. А во-вторых, многое зависит от цвета. Шансы, что бордовые, коричневые или черные туфельки будут выглядеть дорого, выше, чем у розовых или голубых.