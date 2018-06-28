Ради воплощения фантазий 24-летняя девушка превратила себя в младенца

Хайди обожает наряжаться в малыша, играть плюшевыми мишками и успокаивать себя сосками. 24-летняя девушка, которая работает в розничной торговле, даже называют бойфренда «папочкой» при ролевых играх. Она относит себя к представительницам особой субкультуры, которым нравится во взрослом возрасте изображать малышей. Количество таких людей постоянно растет благодаря развитию социальных сетей. И хотя многие психологи могут счесть подобное поведение странным, сама Хайди не видит в этом ничего необычного, пишет Medikforum.ru.

«Когда у нас начинаются ролевые игры, я надеваю подгузники, комбинезон, использую детский лосьон, - рассказывает девушка. - У меня есть также соски для взрослых. Конечно, я не употребляю подгузник по его прямому назначению, он мне нужен только для уверенности в себе. Я играю с плюшевыми мишками, куклами и провожу время, как настоящий ребенок. Я могу быть глупышкой, которая лежит в постели или тихо спит. Это позволяет мне забывать о многих взрослых проблемах в жизни, чувствуя себя полностью защищенной».