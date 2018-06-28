Вот почему детям до трех лет категорически нельзя смотреть мультики

По его словам, в этом возрасте дети поглощают информацию с утроенной силой. Они будут смотреть все, что им ни покажи! Будь то мультфильм, реклама или порнофильм. Им все равно!

Дети смотрят не фильм, они наблюдают за мельканием на экране телевизора или планшета. Это блокирует развитие корковых отделов мозга и важных нейронных цепочек, от этого страдает общение, возникает страшная зависимость, сообщает Lifter.com.ua.

Ребенку нужно, чтобы что-то мелькало, и это блокирует его собственную активность. Нет ни общения, ни предметной деятельности. Неважно, что смотрит малыш. Главная мысль Цирюльника: любой просмотр любых мультфильмов очень вреден для детей.

Более того, ни эмоционально, ни психологически ребенок не готов к тому, что ему показывают на экране.

Родителям важно понять, что ребенок до трех лет развивается исключительно через действие, через предметную деятельность. Восприятие и действие разорвать нельзя! Во время просмотра мультиков есть только восприятие. А значит никакого развития не происходит.