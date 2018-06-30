Нежный яблочный пирог с хрустящей корочкой, который гости запомнят надолго

Польза яблок неоспорима, пишет BoomBox. Кто же не любит эти ароматные плоды! В яблоках содержится пектин, который помогает снизить уровень сахара в крови.
Употребление пяти яблок в неделю уменьшает риск заболевания астмой и бронхитом. Китайцы верят, что яблоки укрепляют сердечную мышцу, они прекрасно утоляют голод и жажду, пишет Lifter.com.ua.
Яблочный уксус помогает предотвратить образование камней в почках. В одном яблоке примерно 50-80 калорий, в этих фруктах нет жиров или натрия. Яблоки - источник витаминов С, А, фосфора, железа и кальция.
Ну что, убедились в пользе яблок? Тогда запишите рецепт вкуснейшего яблочного пирога, который просто тает во рту.
Вот что вам понадобится для его приготовления:
100 г размягченного масла,
250 г муки,
2 ст. л. разрыхлителя,
соль,
150 г сахара,
2 яйца,
лимонная цедра,
1 ч. л. ванильной эссенции,
75 мл молока,
4 яблока,
1 ст. л. коричневого сахара,
1/2 ч. л. корицы.
Приготовление:
1) Духовку нагрейте до 180 градусов.
2) Смешайте венчиком разрыхлитель, соль и сахар, разотрите эту смесь с размягченным маслом, яйцами, лимонной цедрой и ванильной эссенцией.
3) Постепенно добавьте в эту смесь молоко, все хорошо перемешайте до однородности.
4) Яблоки очистите от кожуры и разрежьте пополам. Половину нарежьте кубиками кубики и забросьте в тесто.
5) Другую половину яблок нарежьте тонкими ломтиками.
6) Тесто вылейте в круглую форму для выпекания, смазанную маслом. Поверх выложите нарезанные ломтиками яблоки.
7) Коричневый сахар смешайте с корицей, посыпьте им пирог.
8) Выпекайте пирог в течение 40-45 минут до золотистого цвета.
Подавайте теплым или охлажденным.