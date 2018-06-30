Нежный яблочный пирог с хрустящей корочкой, который гости запомнят надолго

Употребление пяти яблок в неделю уменьшает риск заболевания астмой и бронхитом. Китайцы верят, что яблоки укрепляют сердечную мышцу, они прекрасно утоляют голод и жажду, пишет Lifter.com.ua.

Яблочный уксус помогает предотвратить образование камней в почках. В одном яблоке примерно 50-80 калорий, в этих фруктах нет жиров или натрия. Яблоки - источник витаминов С, А, фосфора, железа и кальция.

Ну что, убедились в пользе яблок? Тогда запишите рецепт вкуснейшего яблочного пирога, который просто тает во рту.

Вот что вам понадобится для его приготовления:

100 г размягченного масла,

250 г муки,

2 ст. л. разрыхлителя,

соль,

150 г сахара,

2 яйца,

лимонная цедра,

1 ч. л. ванильной эссенции,

75 мл молока,

4 яблока,

1 ст. л. коричневого сахара,

1/2 ч. л. корицы.

Приготовление:

1) Духовку нагрейте до 180 градусов.

2) Смешайте венчиком разрыхлитель, соль и сахар, разотрите эту смесь с размягченным маслом, яйцами, лимонной цедрой и ванильной эссенцией.

3) Постепенно добавьте в эту смесь молоко, все хорошо перемешайте до однородности.

4) Яблоки очистите от кожуры и разрежьте пополам. Половину нарежьте кубиками кубики и забросьте в тесто.

5) Другую половину яблок нарежьте тонкими ломтиками.

6) Тесто вылейте в круглую форму для выпекания, смазанную маслом. Поверх выложите нарезанные ломтиками яблоки.

7) Коричневый сахар смешайте с корицей, посыпьте им пирог.

8) Выпекайте пирог в течение 40-45 минут до золотистого цвета.