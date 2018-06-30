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  • Нежный яблочный пирог с хрустящей корочкой, который гости запомнят надолго

Нежный яблочный пирог с хрустящей корочкой, который гости запомнят надолго

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Польза яблок неоспорима, пишет BoomBox. Кто же не любит эти ароматные плоды! В яблоках содержится пектин, который помогает снизить уровень сахара в крови.

Употребление пяти яблок в неделю уменьшает риск заболевания астмой и бронхитом. Китайцы верят, что яблоки укрепляют сердечную мышцу, они прекрасно утоляют голод и жажду, пишет Lifter.com.ua.

Яблочный уксус помогает предотвратить образование камней в почках. В одном яблоке примерно 50-80 калорий, в этих фруктах нет жиров или натрия. Яблоки - источник витаминов С, А, фосфора, железа и кальция.

Ну что, убедились в пользе яблок? Тогда запишите рецепт вкуснейшего яблочного пирога, который просто тает во рту.

Вот что вам понадобится для его приготовления:

    100 г размягченного масла,

    250 г муки,

    2 ст. л. разрыхлителя,

    соль,

    150 г сахара,

    2 яйца,

    лимонная цедра,

    1 ч. л. ванильной эссенции,

    75 мл молока,

    4 яблока,

    1 ст. л. коричневого сахара,

    1/2 ч. л. корицы.

Приготовление:

    1) Духовку нагрейте до 180 градусов.

    2) Смешайте венчиком разрыхлитель, соль и сахар, разотрите эту смесь с размягченным маслом, яйцами, лимонной цедрой и ванильной эссенцией.

    3) Постепенно добавьте в эту смесь молоко, все хорошо перемешайте до однородности.

    4) Яблоки очистите от кожуры и разрежьте пополам. Половину нарежьте кубиками кубики и забросьте в тесто.

    5) Другую половину яблок нарежьте тонкими ломтиками.

    6) Тесто вылейте в круглую форму для выпекания, смазанную маслом. Поверх выложите нарезанные ломтиками яблоки.

    7) Коричневый сахар смешайте с корицей, посыпьте им пирог.

    8) Выпекайте пирог в течение 40-45 минут до золотистого цвета.

Подавайте теплым или охлажденным.

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